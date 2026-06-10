Torreón: muere víctima de agresión en La Unión; autoridad investiga riña multitudinaria

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    Torreón: muere víctima de agresión en La Unión; autoridad investiga riña multitudinaria
    Además de la víctima mortal, otro hombre de 27 años resultó lesionado durante el altercado, luego de recibir un golpe con una piedra que le provocó una herida en la cabeza. SANDRA GÓMEZ

Otro hombre, identificado como Jaime Gerardo, de 27 años, resultó lesionado durante el enfrentamiento y recibió atención médica por un escalpe ocasionado por una piedra

TORREÓN, COAH.- Luego de una pelea registrada la noche de ayer en el ejido La Unión, José ¨N¨, de 55 años, perdió la vida a causa de la gravedad de sus lesiones. El hombre sucumbió ante un severo traumatismo craneoencefálico que lo mantuvo bajo pronóstico reservado hasta su fallecimiento, en Torreón.

El reporte oficial indica que la víctima ingresó a la Cruz Roja de Torreón con una fractura de cráneo tras verse involucrado en un altercado. Debido a su estado delicado, fue trasladado de urgencia a la Clínica 16 del IMSS, donde, a pesar de los esfuerzos del equipo médico por salvarle la vida, murió horas después de su ingreso.

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Durante el enfrentamiento, otro hombre, identificado como Jaime Gerardo ¨N¨, de 27 años, también resultó herido al recibir un golpe con una piedra que le provocó un escalpe, siendo atendido oportunamente por las lesiones recibidas.

La Fiscalía General del Estado ha tomado el caso y se encuentra tras la pista de un grupo de jóvenes señalado como responsable de la agresión.

Agentes ministeriales mantienen abiertas las indagatorias, enfocándose en la recopilación de entrevistas y pruebas de campo para deslindar responsabilidades por este homicidio.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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