Torreón: muere víctima de agresión en La Unión; autoridad investiga riña multitudinaria
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Otro hombre, identificado como Jaime Gerardo, de 27 años, resultó lesionado durante el enfrentamiento y recibió atención médica por un escalpe ocasionado por una piedra
TORREÓN, COAH.- Luego de una pelea registrada la noche de ayer en el ejido La Unión, José ¨N¨, de 55 años, perdió la vida a causa de la gravedad de sus lesiones. El hombre sucumbió ante un severo traumatismo craneoencefálico que lo mantuvo bajo pronóstico reservado hasta su fallecimiento, en Torreón.
El reporte oficial indica que la víctima ingresó a la Cruz Roja de Torreón con una fractura de cráneo tras verse involucrado en un altercado. Debido a su estado delicado, fue trasladado de urgencia a la Clínica 16 del IMSS, donde, a pesar de los esfuerzos del equipo médico por salvarle la vida, murió horas después de su ingreso.
Durante el enfrentamiento, otro hombre, identificado como Jaime Gerardo ¨N¨, de 27 años, también resultó herido al recibir un golpe con una piedra que le provocó un escalpe, siendo atendido oportunamente por las lesiones recibidas.
La Fiscalía General del Estado ha tomado el caso y se encuentra tras la pista de un grupo de jóvenes señalado como responsable de la agresión.
Agentes ministeriales mantienen abiertas las indagatorias, enfocándose en la recopilación de entrevistas y pruebas de campo para deslindar responsabilidades por este homicidio.