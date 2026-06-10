Torreón: muere víctima de agresión en La Unión; autoridad investiga riña multitudinaria

TORREÓN, COAH.- Luego de una pelea registrada la noche de ayer en el ejido La Unión, José ¨N¨, de 55 años, perdió la vida a causa de la gravedad de sus lesiones. El hombre sucumbió ante un severo traumatismo craneoencefálico que lo mantuvo bajo pronóstico reservado hasta su fallecimiento, en Torreón.

El reporte oficial indica que la víctima ingresó a la Cruz Roja de Torreón con una fractura de cráneo tras verse involucrado en un altercado. Debido a su estado delicado, fue trasladado de urgencia a la Clínica 16 del IMSS, donde, a pesar de los esfuerzos del equipo médico por salvarle la vida, murió horas después de su ingreso.