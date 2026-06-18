Sale rumbo a visitar familiares y termina muerto en un canal de riego en La Laguna

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Torreón
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    Sale rumbo a visitar familiares y termina muerto en un canal de riego en La Laguna
    Elementos de Protección Civil, Bomberos, corporaciones policiacas y agentes investigadores acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes en torno al fallecimiento. REDES SOCIALES

La investigación fue asumida por autoridades de Durango luego de que se determinó que el lugar exacto del fallecimiento se encuentra dentro de su jurisdicción territorial

TORREÓN, COAH.- La movilización de corporaciones de seguridad y rescate se registró la tarde de ayer miércoles en la zona limítrofe entre Coahuila y Durango, luego de que fuera reportada la presencia de una persona flotando en las aguas de un canal de riego que atraviesa comunidades rurales de la Comarca Lagunera.

El hallazgo ocurrió en un afluente ubicado entre el ejido Porvenir, perteneciente al municipio de Francisco I. Madero, Coahuila, y el ejido El Recuerdo, en Gómez Palacio, Durango. De acuerdo con los reportes, un ciudadano que realizaba un recorrido por el sector detectó el cuerpo y se acercó para verificar la situación, confirmando que se trataba de un hombre.

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Tras la localización, habitantes de la zona colaboraron para sacar a la víctima del agua. Al percatarse de que no reaccionaba, solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia mediante una llamada a los números de auxilio.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil, Bomberos y diversas corporaciones policiacas, quienes iniciaron las acciones correspondientes. Paramédicos y rescatistas intentaron reanimar al hombre mediante maniobras de reanimación cardiopulmonar; sin embargo, después de varios minutos de trabajo confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La víctima fue identificada como Celso Faustino ¨N¨, de entre 56 y 57 años de edad, según los reportes consultados. El hombre tenía vínculos con comunidades de la región y, de acuerdo con la información recabada por las autoridades, acostumbraba desplazarse caminando entre algunos ejidos ubicados en ambos estados.

Las primeras indagatorias apuntan a que horas antes había salido con dirección al ejido Florida para visitar a familiares. Una versión proporcionada a las autoridades señala que presuntamente intentó cruzar el canal que divide parte del territorio entre Coahuila y Durango, momento en el que habría caído al agua.

No obstante, será la investigación oficial la que determine con precisión cómo ocurrieron los hechos y si existieron otros factores relacionados con el fallecimiento.

Inicialmente, personal de la Fiscalía General del Estado de Coahuila acudió para tomar conocimiento del caso; sin embargo, tras establecerse el punto exacto donde ocurrió el deceso, se determinó que la competencia correspondía al estado de Durango.

Por esta razón, la carpeta de investigación quedó a cargo de la Vicefiscalía Región Laguna I de Durango, instancia que continuará con las diligencias necesarias para esclarecer las circunstancias del caso.

Peritos realizaron el procesamiento de la escena y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se practicará la necropsia de ley. Los resultados de los estudios forenses serán determinantes para establecer la causa oficial de la muerte antes de que los restos sean entregados a sus familiares para los servicios funerarios.

Mientras continúan las investigaciones, las autoridades mantienen abiertas todas las líneas necesarias para reconstruir los últimos movimientos de la víctima y determinar de manera oficial cómo terminó dentro del canal de riego donde fue localizada sin vida.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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