Se incendia autobús en el bulevar Revolución de Torreón; operador se da a la fuga

TORREÓN, COAH.- Un camión suburbano de la ruta Torreón-Matamoros terminó en pérdidas totales tras registrarse un voraz incendio este domingo por la tarde sobre el bulevar Revolución, casi al cruce con la avenida Francisco Sarabia de Torreón. El llamado de auxilio fue captado por la central del 911 a las 14:32 horas. Decenas de conductores en la zona entraron en pánico y solicitaron apoyo inmediato al observar cómo el camión, perteneciente a los tradicionales “rojos”, ardía en su totalidad a corta distancia de una estación de abastecimiento de combustible.

Información inicial indica que alrededor de veinte usuarios viajaban en el camión al momento del percance. Por fortuna, el pasaje reaccionó con rapidez al detectar las primeras chispas y logró evacuar el camión a tiempo, evitando así que el incidente dejara víctimas o personas heridas. Lo que generó desconcierto entre las autoridades presentes fue la pronta desaparición del operador. El chofer optó por huir de la escena antes del arribo de las patrullas, por lo que la Fiscalía y agentes periciales abrieron una carpeta para establecer las causas del fuego y ubicar al conductor prófugo.

La emergencia detonó un amplio despliegue de socorristas debido al riesgo latente por la gasolinera aledaña. Rescatistas de Protección Civil Estatal y Municipal, junto con bomberos de la estación central, sumaron esfuerzos desplegando camiones de combate rápido y un camión cisterna para aplacar las llamas y controlar el peligro. Durante los trabajos de enfriamiento, personal de Tránsito y Vialidad acordonó el sector y restringió el paso vehicular para salvaguardar a otros conductores. Tras la liquidación total del fuego, los peritos levantaron el informe correspondiente y solicitaron una grúa pesada para remolcar la estructura calcinada y restablecer el flujo sobre la vialidad.

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