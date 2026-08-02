Se incendia autobús en el bulevar Revolución de Torreón; operador se da a la fuga

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    Se incendia autobús en el bulevar Revolución de Torreón; operador se da a la fuga
    Bomberos y cuerpos de emergencia trabajaron para controlar el fuego y evitar mayores riesgos en la zona del bulevar Revolución. SANDRA GÓMEZ

Camión de la ruta Torreón-Matamoros quedó destruido por un incendio sobre el bulevar Revolución; pasajeros lograron salir a tiempo y el operador huyó del lugar

TORREÓN, COAH.- Un camión suburbano de la ruta Torreón-Matamoros terminó en pérdidas totales tras registrarse un voraz incendio este domingo por la tarde sobre el bulevar Revolución, casi al cruce con la avenida Francisco Sarabia de Torreón.

El llamado de auxilio fue captado por la central del 911 a las 14:32 horas. Decenas de conductores en la zona entraron en pánico y solicitaron apoyo inmediato al observar cómo el camión, perteneciente a los tradicionales “rojos”, ardía en su totalidad a corta distancia de una estación de abastecimiento de combustible.

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Información inicial indica que alrededor de veinte usuarios viajaban en el camión al momento del percance. Por fortuna, el pasaje reaccionó con rapidez al detectar las primeras chispas y logró evacuar el camión a tiempo, evitando así que el incidente dejara víctimas o personas heridas.

Lo que generó desconcierto entre las autoridades presentes fue la pronta desaparición del operador. El chofer optó por huir de la escena antes del arribo de las patrullas, por lo que la Fiscalía y agentes periciales abrieron una carpeta para establecer las causas del fuego y ubicar al conductor prófugo.

$!El camión suburbano quedó reducido a cenizas tras incendiarse cerca de una estación de combustible en Torreón.
El camión suburbano quedó reducido a cenizas tras incendiarse cerca de una estación de combustible en Torreón. SANDRA GÓMEZ

La emergencia detonó un amplio despliegue de socorristas debido al riesgo latente por la gasolinera aledaña. Rescatistas de Protección Civil Estatal y Municipal, junto con bomberos de la estación central, sumaron esfuerzos desplegando camiones de combate rápido y un camión cisterna para aplacar las llamas y controlar el peligro.

Durante los trabajos de enfriamiento, personal de Tránsito y Vialidad acordonó el sector y restringió el paso vehicular para salvaguardar a otros conductores.

Tras la liquidación total del fuego, los peritos levantaron el informe correspondiente y solicitaron una grúa pesada para remolcar la estructura calcinada y restablecer el flujo sobre la vialidad.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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