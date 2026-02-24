Se reactiva gradualmente el abasto de Agua Saludable para La Laguna

SANDRA GÓMEZ.- El abasto de Agua Saludable para La Laguna en Torreón se encuentra en un proceso de reactivación gradual, aunque todavía enfrenta limitaciones operativas, declaró el alcalde Román Alberto Cepeda.

Explicó que esta situación ha generado incertidumbre entre los habitantes, quienes han tenido que adaptarse a medidas temporales para asegurar el acceso al recurso hídrico.

Indicó que actualmente se realizan monitoreos constantes y ajustes en la distribución para evitar mayores afectaciones a las familias.

Manifestó que ha estado en contacto con Gabriel Riestra, director del Organismo de Cuencas Centrales del Norte de la Comisión Nacional del Agua, quien le informó que finalmente lograron reparar las fugas existentes, con lo cual se avanza en la normalización del abasto en los municipios laguneros.

El proceso de reparación requirió coordinación entre los tres órdenes de gobierno y la inversión en tecnología especializada para detectar y atender oportunamente la falla, lo que permitió acelerar la recuperación del sistema de distribución.

El suministro aún no se ha restablecido por completo, por lo que el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón mantiene en operación tres pozos en el poniente y norte de la ciudad.

Durante las tres semanas anteriores, el suministro en el sector norte se mantuvo limitado, con un volumen máximo de 300 litros por segundo, a diferencia de los 450 o 500 litros por segundo que normalmente se entregan para abastecer colonias del poniente, norte y parte de la zona Centro.

Esta reducción obligó a implementar horarios de tandeo y campañas de concientización para el uso responsable del agua, evitando el desperdicio y priorizando las necesidades básicas de la población.

Mientras no se regularice el suministro, no podrá suspenderse la operación de los pozos a cargo de Simas Torreón, ya que no es viable depender de una sola fuente de abastecimiento, lo que representaría un riesgo para la población.

Si bien el programa Agua Saludable para La Laguna es de gran importancia, el edil comentó que Simas Torreón proyecta la perforación de cuatro pozos adicionales este año, a fin de no depender al cien por ciento de este esquema federal. Con estas nuevas obras se busca fortalecer la infraestructura hídrica del municipio, incrementar la seguridad en el suministro y responder con mayor eficacia ante cualquier eventualidad.