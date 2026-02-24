Coahuilense vive violencia en Puerto Vallarta durante jornada laboral

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Un trabajador originario de San Buenaventura, Coahuila, quedó en medio de los hechos violentos registrados el pasado domingo en Puerto Vallarta, Jalisco, donde una jornada laboral terminó interrumpida por detonaciones de arma de fuego, incendios de vehículos y ataques a comercios.

Giezi Jareb ¨N¨, quien actualmente reside en aquella ciudad, se encontraba laborando como albañil en una obra cercana a Bodega Aurrerá Ixtapa, sobre la carretera Las Palmas, cuando comenzaron a escucharse disparos en distintos puntos del sector. Según su testimonio, las detonaciones se prolongaron por más de 15 minutos, generando alarma entre trabajadores de la construcción y vecinos del área.

Desde el sitio donde se encontraba, relató que pudieron observar al menos 15 vehículos incendiados. También se registraron daños en tiendas de conveniencia, lo que incrementó la tensión en la zona. Ante el riesgo, quienes estaban en el lugar optaron por resguardarse mientras la situación se desarrollaba.

El coahuilense manifestó que nunca había presenciado un escenario de ese tipo. Desde hace aproximadamente un año radica en Jalisco, a donde se trasladó en busca de oportunidades laborales. La experiencia del domingo, señaló, se convirtió en uno de los episodios más impactantes que ha vivido lejos de su tierra natal.

Además de dedicarse a la construcción, Giezi Jareb desarrolla actividades en el ámbito musical como cantante versátil y ha participado como audicionista en el reality “La Academia” de TV Azteca, proyecto que forma parte de sus aspiraciones personales.

Los acontecimientos generaron escenas de incertidumbre en el sector donde se encontraba trabajando, obligando a suspender actividades mientras se mantenía la expectativa ante lo que ocurría en calles cercanas. La combinación de disparos, humo por los incendios y daños materiales marcó una jornada que pasó de la rutina laboral a un ambiente de tensión.

(Con información de La Voz)