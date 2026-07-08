‘La Ola’ refrenda su compromiso con la limpieza de Torreón

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    ‘La Ola’ refrenda su compromiso con la limpieza de Torreón
    Integrantes de las cuadrillas de “La Ola” recibieron equipo y uniformes como parte del fortalecimiento del programa de limpieza urbana, que continuará con acciones en distintos sectores de Torreón. SANDRA GÓMEZ

El programa municipal de limpieza mantendrá su operación permanente y ampliará su cobertura para atender más espacios públicos y mejorar la imagen urbana de la ciudad

TORREÓN, COAH.- El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís encabezó la entrega de equipo y uniformes a los integrantes de las cuadrillas de trabajadores conocidas como “La Ola”, a quienes reconoció por su labor diaria en favor del orden y la funcionalidad de Torreón.

El presidente municipal destacó que este programa continuará operando de manera permanente e, incluso, ampliará su cobertura con nuevos puntos de atención, a fin de responder con mayor eficacia a las necesidades de limpieza y mantenimiento que presentan distintos sectores del municipio.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/resisten-exportaciones-automotrices-de-coahuila-pese-a-caida-nacional-stellantis-compensa-baja-de-gm-FD21993457

Señaló que “La Ola” representa una estrategia institucional que ha demostrado resultados positivos a lo largo de diversas administraciones, por lo que su fortalecimiento responde a la necesidad de garantizar espacios públicos dignos, limpios y en condiciones adecuadas para la convivencia social.

Riquelme Solís informó que actualmente estas cuadrillas están conformadas por 990 elementos, número que podría incrementarse de acuerdo con los requerimientos operativos de la ciudad y las metas establecidas por la administración municipal en materia de servicios públicos.

En ese contexto, subrayó que el mantenimiento de la limpieza urbana no solo depende del trabajo de las brigadas municipales, sino también de la corresponsabilidad ciudadana, por lo que hizo un llamado a la población para respetar el reglamento en la materia y colaborar en el cuidado de calles, plazas, camellones y espacios comunitarios.

Asimismo, adelantó que se fortalecerán las acciones de inspección para asegurar la disposición adecuada de residuos y escombro, en particular el generado por obras de construcción o ampliación de viviendas, con el objetivo de prevenir afectaciones al entorno y mantener una ciudad más ordenada.

$!El programa municipal de limpieza contempla ampliar su cobertura para atender más espacios públicos, calles y áreas comunes, con el objetivo de mantener una mejor imagen urbana.
El programa municipal de limpieza contempla ampliar su cobertura para atender más espacios públicos, calles y áreas comunes, con el objetivo de mantener una mejor imagen urbana. SANDRA GÓMEZ

Como parte de esta estrategia, anunció que en los próximos días quedará formalmente integrado el Organismo Supervisor de Limpieza, instancia que tendrá la responsabilidad de vigilar el cumplimiento del contrato con la empresa concesionaria encargada de la recolección, traslado y disposición final de residuos sólidos urbanos en Torreón.

De igual manera, el alcalde informó que hará público el contrato de concesión del servicio de limpieza que entró en vigor el 1 de abril de 2026, el cual contempla la recolección, traslado, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos, así como la construcción y equipamiento de un Centro de Tratamiento.

Indicó que, en caso de existir alguna disposición contractual que pudiera afectar la operación cotidiana del servicio, esta será dada a conocer con transparencia a la ciudadanía; sin embargo, precisó que hasta el momento no se ha detectado ninguna condición que represente un riesgo para la eficiencia del sistema.

“Vengo a sumar esfuerzos, a mejorar la calidad de la administración pública, sin decir que lo que estaba anteriormente no era lo adecuado, sino mejorar de manera inmediata y evitar voltear al pasado, simplemente corrigiendo lo que la ciudad está demandando”, expresó el edil.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Basura
Recolección De Basura

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La madre de la víctima aseguró que Diana Marina ya había denunciado previamente presuntos actos de violencia y que contaba con medidas restrictivas antes de ser localizada sin vida.

Saltillo: Buscan reunir 50 mil pesos para trasladar a Diana Marina, víctima de feminicidio, a su natal Chiapas
Entre Saltillo y Monclova, los rides se organizan desde Facebook y se pagan en efectivo, pero el precio bajo también viaja con cansancio, incertidumbre y pocas garantías para el pasajero.

Rides Saltillo-Monclova: la terminal invisible de los foráneos en Coahuila
true

Llegó Riquelme: ganadores y perdedores
La Fiscalía informó que los exfuncionarios ya se encuentran a disposición del Poder Judicial para continuar con el proceso correspondiente.

Caso de Tania Flores ya está en manos del Poder Judicial: Fiscalía de Coahuila
Christian Villanueva encabezó la ofensiva saltillense al remolcar tres carreras en la victoria sobre Durango.

Saraperos vence 5-2 a Caliente de Durango en el arranque de la serie
Tras años de preparación y competencia, Daniela Díaz de León dará el siguiente paso de su carrera en el basquetbol universitario estadounidense.

Saltillense Daniela Díaz firma con Siena University y jugará en la NCAA División I
Tanto Antonio Flores como Fernando Rodríguez han promovido recursos legales y sostienen que les corresponde ejercer la diputación mientras se resuelve el litigio.

Congreso de Coahuila deja en manos de tribunales definición de curul del PT
true

AMLO, el gran corruptor