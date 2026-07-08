‘La Ola’ refrenda su compromiso con la limpieza de Torreón

TORREÓN, COAH.- El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís encabezó la entrega de equipo y uniformes a los integrantes de las cuadrillas de trabajadores conocidas como “La Ola”, a quienes reconoció por su labor diaria en favor del orden y la funcionalidad de Torreón. El presidente municipal destacó que este programa continuará operando de manera permanente e, incluso, ampliará su cobertura con nuevos puntos de atención, a fin de responder con mayor eficacia a las necesidades de limpieza y mantenimiento que presentan distintos sectores del municipio.

Señaló que “La Ola” representa una estrategia institucional que ha demostrado resultados positivos a lo largo de diversas administraciones, por lo que su fortalecimiento responde a la necesidad de garantizar espacios públicos dignos, limpios y en condiciones adecuadas para la convivencia social. Riquelme Solís informó que actualmente estas cuadrillas están conformadas por 990 elementos, número que podría incrementarse de acuerdo con los requerimientos operativos de la ciudad y las metas establecidas por la administración municipal en materia de servicios públicos. En ese contexto, subrayó que el mantenimiento de la limpieza urbana no solo depende del trabajo de las brigadas municipales, sino también de la corresponsabilidad ciudadana, por lo que hizo un llamado a la población para respetar el reglamento en la materia y colaborar en el cuidado de calles, plazas, camellones y espacios comunitarios. Asimismo, adelantó que se fortalecerán las acciones de inspección para asegurar la disposición adecuada de residuos y escombro, en particular el generado por obras de construcción o ampliación de viviendas, con el objetivo de prevenir afectaciones al entorno y mantener una ciudad más ordenada.

Como parte de esta estrategia, anunció que en los próximos días quedará formalmente integrado el Organismo Supervisor de Limpieza, instancia que tendrá la responsabilidad de vigilar el cumplimiento del contrato con la empresa concesionaria encargada de la recolección, traslado y disposición final de residuos sólidos urbanos en Torreón. De igual manera, el alcalde informó que hará público el contrato de concesión del servicio de limpieza que entró en vigor el 1 de abril de 2026, el cual contempla la recolección, traslado, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos, así como la construcción y equipamiento de un Centro de Tratamiento. Indicó que, en caso de existir alguna disposición contractual que pudiera afectar la operación cotidiana del servicio, esta será dada a conocer con transparencia a la ciudadanía; sin embargo, precisó que hasta el momento no se ha detectado ninguna condición que represente un riesgo para la eficiencia del sistema. “Vengo a sumar esfuerzos, a mejorar la calidad de la administración pública, sin decir que lo que estaba anteriormente no era lo adecuado, sino mejorar de manera inmediata y evitar voltear al pasado, simplemente corrigiendo lo que la ciudad está demandando”, expresó el edil.

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