Sheinbaum visitará Gómez Palacio para encabezar acto de Vivienda para el Bienestar

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Sheinbaum visitará Gómez Palacio para encabezar acto de Vivienda para el Bienestar
    La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitará Gómez Palacio el próximo 11 de julio para encabezar un acto del programa Vivienda para el Bienestar, enfocado en la construcción de viviendas para familias trabajadoras. SANDRA GÓMEZ

La agenda pública no contempla, hasta el momento, una visita a la presa El Tunal II, pese a que previamente se había analizado esa posibilidad

GÓMEZ PALACIO, DGO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, visitará Gómez Palacio el próximo sábado 11 de julio, donde encabezará un acto protocolario del programa Vivienda para el Bienestar, una de las principales estrategias del Gobierno Federal para ampliar el acceso de las familias trabajadoras a una vivienda digna.

De acuerdo con la agenda pública de la mandataria federal, la actividad está programada para las 13:30 horas en el fraccionamiento Casa Blanca, sector donde se desarrollan viviendas económicas mediante la participación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/fortalece-alsuper-su-presencia-en-saltillo-abre-sucursal-toreo-EB22017366

Durante el evento se prevé que Sheinbaum Pardo supervise los avances de las obras y dé seguimiento a la ejecución del programa en la región Lagunera de Durango, además de refrendar el compromiso de su administración de fortalecer la construcción de vivienda social para los sectores con menores ingresos.

La visita presidencial concentrará la atención de autoridades estatales y municipales, quienes acompañarán a la titular del Ejecutivo federal durante el recorrido y la presentación de los avances alcanzados en este complejo habitacional.

Previamente, el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, había informado que el equipo de la Presidencia analizaba la posibilidad de realizar una supervisión privada a las obras de la presa El Tunal II, proyecto hidráulico que se construye en la capital del estado.

Sin embargo, hasta el momento, el recorrido por dicha infraestructura no aparece incluido dentro de la agenda pública de la presidenta, por lo que la gira oficial en Durango se encuentra concentrada en el municipio de Gómez Palacio.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Infraestructura
viviendas

Localizaciones


Gómez Palacio

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Protección por cinco años

Protección por cinco años
true

¿Dónde está Rocha Moya?

true

POLITICÓN: Tania Flores, ¿cuánto tiempo pasará en prisión la exalcaldesa de Múzquiz?
Autoridades acordaron establecer un canal de comunicación inmediata para atender con mayor rapidez los apagones.

Pacta Ramos Arizpe con CFE plan contra apagones; invertirán 15 mdp en sistema para pozos
Las auditorías practicadas por la ASE y la ASF documentaron observaciones por más de 29.6 millones de pesos durante la administración de Tania Flores al frente del Ayuntamiento de Múzquiz.

Auditorías detectaron irregularidades por 29.6 millones de pesos en gestión de Tania Flores en Múzquiz

Óscar Colás abrió el marcador con su décimo jonrón de la temporada en el Estadio Francisco I. Madero.

Óscar Colás y J.P. Martínez impulsan triunfo de Saraperos sobre Caliente
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una conferencia de prensa en la cumbre de la OTAN de 2026 en Ankara.

Mientras que Trump insiste Trump en que Groenlandia es muy importante para EU, Mette Frederiksen, reafirma que ‘no está en venta’
Familiares de Lorenzo Salgado Araújo exigen investigación paralela a la de agencias federales

Houston no participará en la investigación del caso de Lorenzo Salgado Araújo