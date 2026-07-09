Sheinbaum visitará Gómez Palacio para encabezar acto de Vivienda para el Bienestar

De acuerdo con la agenda pública de la mandataria federal, la actividad está programada para las 13:30 horas en el fraccionamiento Casa Blanca, sector donde se desarrollan viviendas económicas mediante la participación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

GÓMEZ PALACIO, DGO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, visitará Gómez Palacio el próximo sábado 11 de julio, donde encabezará un acto protocolario del programa Vivienda para el Bienestar, una de las principales estrategias del Gobierno Federal para ampliar el acceso de las familias trabajadoras a una vivienda digna.

Durante el evento se prevé que Sheinbaum Pardo supervise los avances de las obras y dé seguimiento a la ejecución del programa en la región Lagunera de Durango, además de refrendar el compromiso de su administración de fortalecer la construcción de vivienda social para los sectores con menores ingresos.

La visita presidencial concentrará la atención de autoridades estatales y municipales, quienes acompañarán a la titular del Ejecutivo federal durante el recorrido y la presentación de los avances alcanzados en este complejo habitacional.

Previamente, el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, había informado que el equipo de la Presidencia analizaba la posibilidad de realizar una supervisión privada a las obras de la presa El Tunal II, proyecto hidráulico que se construye en la capital del estado.

Sin embargo, hasta el momento, el recorrido por dicha infraestructura no aparece incluido dentro de la agenda pública de la presidenta, por lo que la gira oficial en Durango se encuentra concentrada en el municipio de Gómez Palacio.