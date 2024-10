Sigue firme el proyecto del drenaje pluvial para el sur-oriente de Torreón: Román Cepeda

En ese sentido, explicó que el organismo empresarial fue el que financió el proyecto del drenaje y su viaje a Bruselas en junio del año pasado para la consecución de fondos.

Agregó que el viaje que, a invitación de FOMEC, hizo al país europeo no fue una pérdida de tiempo, ya que hasta el momento no se ha recibido una negativa al respecto. Además, no descartó seguir tocando puertas con este mismo objetivo.

“Iré a donde se ocupe ir, porque el drenaje pluvial se necesita en Torreón, y en mi administración haré lo que tenga que hacer, coordinadamente con el Gobierno del Estado para bajar este recurso para las tres etapas simultáneas”, precisó.

Manifestó que el drenaje pluvial es un proyecto que urge a Torreón y que, en lo que corresponda al Ayuntamiento de Torreón, se habrá de dar seguimiento a los folios internacionales que se tienen para este propósito.

Reiteró que en el viaje a Bruselas no hubo gasto para el municipio, ya que se hizo a invitación del grupo de empresarios.

El alcalde hizo esta aclaración porque, de pronto, “los títeres” se equivocan, refiriéndose a legisladores locales de Morena que se han dedicado a criticar el viaje que el edil hizo al país europeo para conseguir fondos internacionales para la construcción del drenaje pluvial en el suroriente de Torreón.

“Indiscutiblemente hay alguien a quien le molesta el crecimiento de Torreón y el bien hacer de los laguneros, pero hay que ver los intereses que están detrás de esa gente”, advirtió.

DESCARTA CAMBIOS EN COMUNICACIÓN SOCIAL

En otro orden, el presidente municipal desmintió la versión circulada el día de ayer respecto a supuestos cambios en la Dirección de Comunicación Social del Ayuntamiento de Torreón.

“Estamos en una etapa de transición; no ha habido ningún cambio, pero va a haber en todas las direcciones, a partir de ya”, apuntó.

CASO MARIO CEPEDA

En el caso de Mario Cepeda, quien fue vinculado a proceso por el delito de violencia de género y lesiones, dijo que el inculpado es regidor electo y seguirá siéndolo hasta que una autoridad notifique lo contrario; sería irresponsable decir otra cosa.