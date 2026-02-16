Simas Torreón inicia reposición de drenaje en Ampliación Los Ángeles, tardarán 20 días

Torreón
/ 16 febrero 2026
    Simas Torreón inicia reposición de drenaje en Ampliación Los Ángeles, tardarán 20 días
    Personal de SIMAS trabaja en la calle Antonio Cofiño para renovar la red sanitaria del sector. CORTESÍA

La intervención busca garantizar un flujo continuo de aguas residuales en el sector

TORREÓN, COAH.- El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón inició este lunes los trabajos de reposición de una línea sanitaria en la colonia Ampliación Los Ángeles, lo que implicará el cierre temporal de una vialidad durante aproximadamente 20 días.

Las labores se desarrollan sobre la calle Antonio Cofiño, en el tramo comprendido entre Pedro Francisco Ugarte y Juan Terrazas, donde se sustituirán 200 metros lineales de tubería.

De acuerdo con el organismo operador, la nueva infraestructura será de polietileno de alta densidad, material que ofrece una vida útil estimada de hasta 50 años, lo que permitirá fortalecer el sistema de drenaje sanitario en el sector.

Durante el tiempo que duren los trabajos, se suspenderá el paso vehicular en la zona intervenida. Para prevenir incidentes, se contará con el apoyo de agentes de Tránsito y la obra estará debidamente señalizada.

El Simas exhortó a los automovilistas a utilizar rutas alternas y agradeció la comprensión de la ciudadanía, al señalar que la obra es indispensable para garantizar el flujo continuo de las aguas residuales y mantener un servicio eficiente en beneficio de los habitantes de esta colonia.

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Aunque me licencié en Lengua y Literatura Española por la Normal Superior, y viví breves periodos en el campo educativo, la vida me llevó al periodismo, donde a lo largo de 26 años, todos en VANGUARDIA, recorrí casi todas las áreas y casi todos los puestos. Tengo particular interés en la política sin políticos, los comics, el cine, de preferencia el western, el futbol y las historias que nos hagan entender lo que somos. Fui editor fundador de El Guardián, editor en jefe de Extremo y actualmente editor de Mi Ciudad. ¿Algo que no me guste?, recargar en otros la culpa por lo que me falta.

