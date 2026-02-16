Torreón: por un conflicto vecinal impiden operar pozo 41 en sector Viñedos

Torreón
/ 16 febrero 2026
    Torreón: por un conflicto vecinal impiden operar pozo 41 en sector Viñedos
    Director de Simas descarta intención de expropiar y afirma que sólo pretende operar el pozo auxiliar. SANDRA GÓMEZ

Residentes obstaculizaron el acceso a cuadrillas de Simas; el equipo aportaría hasta 20 litros por segundo para mitigar el desabasto

TORREÓN, COAH.- Residentes del sector Viñedos bloquearon el acceso a cuadrillas del SIMAS Torreón, impidiendo la puesta en marcha de un pozo auxiliar que buscaba mitigar el desabasto de agua potable en la zona.

El titular del organismo, Roberto Escalante González, informó que el operativo realizado el pasado sábado tenía como objetivo reactivar el llamado pozo 41, equipo con capacidad para inyectar entre 15 y 20 litros por segundo a la red, volumen necesario para compensar la falla de la bomba principal que actualmente afecta al sector.

TE PUEDE INTERESAR: Citan otra vez a líder de plantón de AHMSA; ahora como testigo

Sin embargo, habitantes de una de las cerradas impidieron el acceso bajo el argumento de que el predio donde se ubica la infraestructura es propiedad privada.

Escalante aclaró que el terreno se encuentra en revisión jurídica, ya que existen indicios de que se trata de un área municipal que fue cedida tras haber operado como pozo particular. Añadió que, incluso contando con autorización del propietario anterior para ingresar, los vecinos mantuvieron el bloqueo.

El funcionario explicó que el pozo 41 es una infraestructura antigua que en el pasado operaba con bajo rendimiento, pero que actualmente representa la alternativa más viable mientras concluyen las reparaciones técnicas del sistema principal.

Subrayó que la intervención legal de la autoridad no busca la expropiación del sitio, sino garantizar el derecho al agua de los propios residentes afectados por el desabasto.

ABASTO CON PIPAS

Ante la contingencia, el suministro se ha mantenido mediante pipas, que durante el fin de semana atendieron a cerca de 30 cerradas del sector.

Se estima que el servicio por red pueda normalizarse entre martes y miércoles, una vez que el pozo principal quede reparado y entre nuevamente en operación.

