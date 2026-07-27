SIMAS Torreón redobla esfuerzos para reparar la bomba 27R en la colonia Fidel Velázquez

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    SIMAS Torreón redobla esfuerzos para reparar la bomba 27R en la colonia Fidel Velázquez
    La supervisión busca garantizar que las labores cumplan con estándares adecuados de calidad y durabilidad. SANDRA GÓMEZ

La bomba presentó una falla mecánica que obligó a extraer completamente el equipo para su reparación

TORREÓN, COAH.- Con el propósito de restablecer a la brevedad el suministro de agua potable, personal técnico del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón lleva a cabo la reparación integral de la bomba 27R, ubicada en la colonia Fidel Velázquez, tras registrar una falla mecánica que obligó a la extracción total del equipo.

Los trabajos se ejecutan de manera ininterrumpida para minimizar los inconvenientes en el servicio que reciben los habitantes de las colonias Fidel Velázquez, Plan de San Luis, Lomas del Pedregal y zonas circunvecinas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/no-habra-marcha-atras-en-tarifas-del-simas-de-torreon-miguel-riquelme-solis-LF22418838

En cumplimiento a las directrices de la administración municipal, el gerente general del organismo, Xavier Herrera Arroyo, acudió a supervisar las maniobras técnicas para constatar que el proceso cumpla con los estándares óptimos de calidad y durabilidad.

“Sabemos que la falta de agua representa una afectación importante para las familias. Por ello, nuestro personal trabaja de manera permanente para concluir la reparación en el menor tiempo posible y restablecer el servicio a la brevedad. SIMAS Torreón agradece la comprensión y paciencia de las y los usuarios mientras se realizan estas acciones”, puntualizó el funcionario.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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