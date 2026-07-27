SIMAS Torreón redobla esfuerzos para reparar la bomba 27R en la colonia Fidel Velázquez
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La bomba presentó una falla mecánica que obligó a extraer completamente el equipo para su reparación
TORREÓN, COAH.- Con el propósito de restablecer a la brevedad el suministro de agua potable, personal técnico del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón lleva a cabo la reparación integral de la bomba 27R, ubicada en la colonia Fidel Velázquez, tras registrar una falla mecánica que obligó a la extracción total del equipo.
Los trabajos se ejecutan de manera ininterrumpida para minimizar los inconvenientes en el servicio que reciben los habitantes de las colonias Fidel Velázquez, Plan de San Luis, Lomas del Pedregal y zonas circunvecinas.
En cumplimiento a las directrices de la administración municipal, el gerente general del organismo, Xavier Herrera Arroyo, acudió a supervisar las maniobras técnicas para constatar que el proceso cumpla con los estándares óptimos de calidad y durabilidad.
“Sabemos que la falta de agua representa una afectación importante para las familias. Por ello, nuestro personal trabaja de manera permanente para concluir la reparación en el menor tiempo posible y restablecer el servicio a la brevedad. SIMAS Torreón agradece la comprensión y paciencia de las y los usuarios mientras se realizan estas acciones”, puntualizó el funcionario.