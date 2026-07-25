No habrá marcha atrás en tarifas del Simas de Torreón: Miguel Riquelme Solís

TORREÓN, COAH.- Los incrementos aplicados este año por el Simas Torreón en conceptos como consumo de agua y saneamiento se encuentran establecidos en la Ley de Ingresos vigente, por lo que actualmente no se contempla dar marcha atrás a esas tarifas, afirmó el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís.

El reto será garantizar que cada peso que pagan los usuarios se traduzca en un servicio eficiente, obras y una mejor atención a las necesidades de la población, comentó.

Ante las inconformidades de ciudadanos por los aumentos y por los problemas de abasto que todavía se presentan en algunas colonias, el Edil señaló que cualquier reconsideración deberá analizarse una vez que concluyan las auditorías que actualmente se practican al organismo operador.

Explicó que, al tratarse de tarifas autorizadas legalmente, la obligación del Simas es corresponder a los usuarios con un suministro adecuado de agua potable y con un sistema de drenaje sanitario que opere en mejores condiciones.

“Si están pagando por un servicio, se tiene que retornar en obra y en un buen suministro de agua y un buen drenaje sanitario”, sostuvo.

Riquelme Solís indicó que el objetivo de la nueva administración del organismo es normalizar su funcionamiento y garantizar que los ingresos sean utilizados para los fines para los cuales fueron recaudados, particularmente en operación, mantenimiento e infraestructura hidráulica.

“Lo que está contemplado en la Ley de Ingresos realmente se tiene que aprovechar para brindar un buen servicio de agua”, manifestó.

Como parte del proceso de entrega-recepción del organismo paramunicipal se desarrolla una primera auditoría que permitirá conocer con precisión las condiciones financieras, administrativas y operativas en las que se recibe el Simas.

Posteriormente intervendrá la Auditoría Superior del Estado y, en caso de considerarse necesario, podría ordenarse una revisión externa o una auditoría de excepción enfocada en rubros específicos.

El Alcalde explicó que una eventual auditoría de excepción analizaría particularmente los gastos cotidianos del sistema y las circunstancias que llevaron a dejar pendientes obligaciones consideradas fundamentales para su operación, entre ellas pagos a la Comisión Federal de Electricidad, Eco Agua, la Comisión Nacional del Agua y diversos proveedores.

La intención, señaló, es conocer cómo se ejercieron los recursos y determinar qué decisiones provocaron la acumulación de compromisos financieros que hoy presionan al organismo.

Riquelme Solís destacó que el nuevo gerente del Simas Torreón, Xavier Arroyo Herrera, ya trabaja en hacer más eficiente al organismo y aseguró que en tres sectores de la ciudad donde los habitantes llevaban semanas enfrentando problemas de suministro, el servicio comenzó a normalizarse.