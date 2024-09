Solicita Derechos Humanos de Coahuila disculpa pública al Colegio Carl Sagan de Torreón por maltrato a menor

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila emitió una recomendación en contra de un colegio privado ubicado en Torreón, luego de que una madre denunciara maltrato y discriminación contra su hijo a finales del año pasado.

La recomendación 27/2024 fue dirigida en contra del Colegio Carl Sagan HECAT de Torreón, el cual, si bien no es una escuela pública, está considerado dentro del catálogo de operatividad de la Secretaría de Educación Pública y, por ende, la CDHEC tomó la facultad de análisis del caso.

De acuerdo con la queja que fungió como base de la recomendación, los hechos culminaron en noviembre de 2023, cuando el hijo de una madre de familia fue dado de baja definitiva del colegio, ante el rechazo de la dirección y de algunos de los maestros.

En el relato, la madre reveló ante la CDHEC una serie de eventos en los que advirtió que su hijo estaba siendo víctima de discriminación, ya que, aunque se reportó una situación especial con el menor, los maestros decidieron tener un trato especial e incluso llegaron a pedirle que lo sacara de la escuela.

“Me comentaron que eso no justificaba el comportamiento de mi hijo. Siendo así, en el periodo de septiembre a octubre lo suspendieron de manera constante y dichas suspensiones eran cada una por una semana. Al ir por él, el director Ar2 me hacía comentarios como ‘que se largara del colegio, que no querían en esa escuela chiquillos groseros, tontos y mal portados’”, dice la queja.

Los castigos que se le imponían incluso afectaban a la madre, a quien también se le hacían comentarios hirientes sobre la situación psicológica y física de su hijo.

“Dentro de esas suspensiones lo hicieron ir en algunas ocasiones, como castigo y bajo mi supervisión, a barrer y limpiar los juegos. En Halloween mi hijo fue vestido de mono porque le llamó la atención en la peluquería cuando se iba a cortar el cabello, y así fue al colegio. La psicóloga me comentó que mi hijo fue vestido ‘como él es’”, indicó la madre, quien, ante la falta de control de la situación, recibió la solicitud del colegio para dar de baja definitiva a su hijo.

Tras un análisis del caso, la CDHEC demostró que la escuela cometió violaciones al derecho a la legalidad, al derecho a la igualdad y al trato digno, y al derecho de los menores a la protección de su identidad.

“La institución educativa omitió tomar las medidas necesarias para garantizar una educación inclusiva al menor agraviado, pues no realizó los ajustes razonables ni implementó medidas específicas para eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación, afectando así el derecho a la educación del menor”, indicó.

En los puntos recomendados, la CDHEC estableció que el colegio, en primer lugar, deberá emitir una disculpa pública a favor de la familia. Además, la SEDU deberá iniciar un procedimiento administrativo, y los agraviados deberán recibir atención médica, psicológica y especializada, la cual deberá ser subsidiada por el colegio. Este último tendrá un lapso de 10 días después de la emisión de la recomendación para pronunciarse sobre el tema.