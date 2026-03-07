Todo está preparado para el arranque del ciclo agrícola 2026 en La Laguna

“Se entregará el volumen que corresponde a cada módulo, ni un metro cúbico más”, subrayó.

Riestra Beltrán destacó que el volumen disponible de agua será administrado de manera estricta.

El funcionario explicó que desde el año pasado se realizaron ajustes en la operación del distrito de riego, entre ellos un análisis técnico y la implementación de un manejo integral de la zona compacta.

TORREÓN, COAH.- El director del Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte de la Comisión Nacional del Agua , Gabriel Riestra Beltrán, informó que todo está listo para el arranque del ciclo agrícola 2026 en la región Lagunera, el cual está previsto para iniciar durante el mes de marzo.

Indicó que uno de los principales objetivos para este ciclo es ahorrar agua y aumentar la producción agrícola. Para ello, se utilizarán drones, mapas satelitales y la vigilancia del Mando Especial de La Laguna, con el fin de garantizar que el riego se lleve a cabo con orden y transparencia.

Asimismo, la Conagua estableció un comité de seguimiento que se reúne cada jueves para evaluar el avance del riego, revisar la entrega del recurso hídrico y detectar posibles problemáticas en tiempo real.

Entre las acciones implementadas para este año destaca la integración del Mando Especial de La Laguna en la vigilancia del distrito de riego, lo que permitirá reforzar la seguridad en la infraestructura hidráulica de la región.

De acuerdo con el director del organismo, estas medidas permitirán reducir la pérdida de agua y mejorar la productividad agrícola, replicando los resultados obtenidos el año pasado, cuando se logró mayor producción con una menor superficie irrigada.

El ciclo agrícola 2026 contará con 750 millones de metros cúbicos de agua destinados a los 17 módulos de riego del distrito, además de 100 millones de metros cúbicos adicionales para el programa Agua Saludable para La Laguna.

Riestra Beltrán añadió que este ciclo también servirá como prueba para el revestimiento de los canales Sacramento y Santa Rosa–Tlahualilo, infraestructura que atraviesa zonas urbanas de Lerdo y Gómez Palacio, con el propósito de evitar fugas o desfogues provocados por cargas inversas.

Finalmente, advirtió que el uso indebido del agua podría derivar en sanciones, ya que la Ley de Aguas Nacionales contempla incluso penas de carácter penal para quienes realicen un manejo irregular del recurso hídrico.