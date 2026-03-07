Torreón será sede de medidas de seguridad del Plan Kukulcán rumbo al Mundial 2026

El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que como parte de los preparativos para el Mundial 2026 se implementará el Plan Kukulcán, estrategia nacional de seguridad diseñada para reforzar la protección antes, durante y después del torneo de fútbol, con cobertura en todo el país, incluida Torreón, Coahuila.

“El Gobierno de México, en coordinación con Jalisco, Nuevo León y Ciudad de México, implementan la estrategia de seguridad Plan Kukulcán, diseñada para garantizar condiciones de protección antes, durante y después de la realización de este evento internacional”, señaló Omar García Harfuch, titular de la dependencia.

TE PUEDE INTERESAR: Acalde de Torreón garantiza protección a participantes en la marcha feminista de este domingo 8 de Marzo

La estrategia contará con la participación de 20 instancias federales, además de autoridades estatales y municipales. Asimismo, contempla la cooperación internacional con Estados Unidos, Canadá y la FIFA con el objetivo de fortalecer el intercambio de información, la planeación operativa y la atención de riesgos.

El jefe del Centro de Coordinación para la Copa Mundial de Futbol 2026, el general Román Villalvazo Barrios, explicó que el esquema incluye 23 grupos de seguridad, entre ellos tres fuerzas de tarea conjunta en las sedes principales (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) y siete agrupamientos en sedes alternas, entre las que se encuentra Torreón, ciudad en donde se concentrarán las selecciones para sus entrenamientos.

Villalvazo Barrios detalló que se implementarán cinturones de seguridad en instalaciones estratégicas como aeropuertos, hoteles, zonas de entrenamiento, estadios y áreas de fan festival.

Contaán con “niveles de seguridad inmediata, mediata y lejana, y en algunos casos un cuarto nivel de refuerzo”.

La autoridad federal puntualizó que el despliegue abarcará todo el territorio nacional, incluyendo cobertura aeronaval y la movilización de tropas del Ejército, Fuerza Aérea, Guardia Nacional y Marina.

TE PUEDE INTERESAR: Inicia modernización del transporte público: Torreón sumará 50 nuevas unidades equipadas

Este plan incluye vigilancia de las instalaciones donde se concentren las selecciones, así como protección de delegaciones extranjeras y personalidades vinculadas al torneo.

El Gobierno Federal señaló que se emplearán 2 mil 100 vehículos militares, 378 vehículos civiles para escoltas y 24 aeronaves como parte de la estrategia, con el fin de garantizar que México se presente como un país confiable, seguro y organizado ante la comunidad internacional.