Torreón a la Vanguardia digital: presentan al ‘Agente Max’ para Atención Ciudadana Torreón

TORREÓN, COAH.- En un paso decisivo hacia la modernización administrativa, el alcalde Román Alberto Cepeda González encabezó este viernes la presentación del Agente Max, un sistema de inteligencia artificial diseñado para transformar la interacción entre el Gobierno Municipal y la ciudadanía.

Con una inversión estratégica de 13 millones de pesos, Torreón se posiciona como el primer municipio en México con más de 500 mil habitantes en implementar esta tecnología para la gestión de reportes y trámites.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Acércate al acervo’: arte del Museo Casa del Cerro llega a la UAdeC Unidad Laguna

El Agente Max funcionará a través del número de WhatsApp 871 899 65 09 a partir de la próxima semana. Este chatbot no solo recibirá quejas, sino que permitirá a los usuarios:

-Realizar consultas de predial e infracciones.

-Gestionar licencias de funcionamiento y permisos de construcción.

-Recibir evidencia fotográfica en tiempo real del cumplimiento de sus reportes.

-Evaluar la calidad del servicio recibido una vez finalizado el reporte.