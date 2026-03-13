Torreón a la Vanguardia digital: presentan al ‘Agente Max’ para Atención Ciudadana Torreón
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Desarrolla Municipio sistema de inteligencia artificial para recibir quejas de la ciudadanía y gestionar licencias y permisos de construcción, entre otros asuntos
TORREÓN, COAH.- En un paso decisivo hacia la modernización administrativa, el alcalde Román Alberto Cepeda González encabezó este viernes la presentación del Agente Max, un sistema de inteligencia artificial diseñado para transformar la interacción entre el Gobierno Municipal y la ciudadanía.
Con una inversión estratégica de 13 millones de pesos, Torreón se posiciona como el primer municipio en México con más de 500 mil habitantes en implementar esta tecnología para la gestión de reportes y trámites.
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El Agente Max funcionará a través del número de WhatsApp 871 899 65 09 a partir de la próxima semana. Este chatbot no solo recibirá quejas, sino que permitirá a los usuarios:
-Realizar consultas de predial e infracciones.
-Gestionar licencias de funcionamiento y permisos de construcción.
-Recibir evidencia fotográfica en tiempo real del cumplimiento de sus reportes.
-Evaluar la calidad del servicio recibido una vez finalizado el reporte.
“Se trata de aplicar la Inteligencia Artificial al servicio de la gente. Es el seguimiento a nuestro compromiso desde el primer día: escuchar a todos los sectores para construir un mejor Torreón”, afirmó Cepeda González.
El proyecto nace de la participación de Torreón en la Aceleradora de ciudades, un foro de intercambio de mejores prácticas donde participan 20 municipios.
Durante el evento, Miguel Treviño de Hoyos, director de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey, elogió la audacia de la administración actual: “Torreón es hoy un ejemplo nacional de cómo atender a los ciudadanos de la manera más ágil posible”.
Por su parte, el director de Atención Ciudadana, Cristian Manuel López Chávez, subrayó que el sistema estará disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, cumpliendo con estándares internacionales de transparencia y estatus de servicio visible para el usuario.
El evento contó con la presencia de figuras clave como Rodrigo González Fernández, representante del gobernador Manolo Jiménez Salinas, y el diputado Felipe González Miranda, quien destacó que esta política pública es el resultado de una planeación estratégica que ha logrado transformar la dinámica de inversión y obra en el municipio.
Con esta herramienta, el Gobierno Municipal busca no solo agilizar la burocracia, sino obtener un diagnóstico preciso y en tiempo real de las necesidades de cada sector en materia de servicios públicos, agua y drenaje.