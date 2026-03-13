Torreón a la Vanguardia digital: presentan al ‘Agente Max’ para Atención Ciudadana Torreón

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 13 marzo 2026
    Torreón a la Vanguardia digital: presentan al ‘Agente Max’ para Atención Ciudadana Torreón
    El alcalde Román Alberto Cepeda presentó al Agente Max, que promete revolucionar la atención a la ciudadanía. SANDRA GÓMEZ

Desarrolla Municipio sistema de inteligencia artificial para recibir quejas de la ciudadanía y gestionar licencias y permisos de construcción, entre otros asuntos

TORREÓN, COAH.- En un paso decisivo hacia la modernización administrativa, el alcalde Román Alberto Cepeda González encabezó este viernes la presentación del Agente Max, un sistema de inteligencia artificial diseñado para transformar la interacción entre el Gobierno Municipal y la ciudadanía.

Con una inversión estratégica de 13 millones de pesos, Torreón se posiciona como el primer municipio en México con más de 500 mil habitantes en implementar esta tecnología para la gestión de reportes y trámites.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Acércate al acervo’: arte del Museo Casa del Cerro llega a la UAdeC Unidad Laguna

El Agente Max funcionará a través del número de WhatsApp 871 899 65 09 a partir de la próxima semana. Este chatbot no solo recibirá quejas, sino que permitirá a los usuarios:

-Realizar consultas de predial e infracciones.

-Gestionar licencias de funcionamiento y permisos de construcción.

-Recibir evidencia fotográfica en tiempo real del cumplimiento de sus reportes.

-Evaluar la calidad del servicio recibido una vez finalizado el reporte.

$!Con inversión de 13 millones de pesos, Torreón se convierte en el primer municipio del país con más de 500 mil habitantes en implementar tecnología para gestionar reportes y trámites ciudadanos.
Con inversión de 13 millones de pesos, Torreón se convierte en el primer municipio del país con más de 500 mil habitantes en implementar tecnología para gestionar reportes y trámites ciudadanos. SANDRA GÓMEZ

“Se trata de aplicar la Inteligencia Artificial al servicio de la gente. Es el seguimiento a nuestro compromiso desde el primer día: escuchar a todos los sectores para construir un mejor Torreón”, afirmó Cepeda González.

El proyecto nace de la participación de Torreón en la Aceleradora de ciudades, un foro de intercambio de mejores prácticas donde participan 20 municipios.

Durante el evento, Miguel Treviño de Hoyos, director de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey, elogió la audacia de la administración actual: “Torreón es hoy un ejemplo nacional de cómo atender a los ciudadanos de la manera más ágil posible”.

Por su parte, el director de Atención Ciudadana, Cristian Manuel López Chávez, subrayó que el sistema estará disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, cumpliendo con estándares internacionales de transparencia y estatus de servicio visible para el usuario.

El evento contó con la presencia de figuras clave como Rodrigo González Fernández, representante del gobernador Manolo Jiménez Salinas, y el diputado Felipe González Miranda, quien destacó que esta política pública es el resultado de una planeación estratégica que ha logrado transformar la dinámica de inversión y obra en el municipio.

Con esta herramienta, el Gobierno Municipal busca no solo agilizar la burocracia, sino obtener un diagnóstico preciso y en tiempo real de las necesidades de cada sector en materia de servicios públicos, agua y drenaje.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Tecnología
Inversiones

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La táctica de siempre

La táctica de siempre
true

Reforma electoral: Tras revés, Morena alista patada a sus aliados y opositores
true

POLITICÓN: Plan B de Sheinbaum, entre alertas de expertos y el ‘cobro de factura’
Varios tractocamiones fueron colocados sobre la vialidad para impedir el paso.

Bloquean transportistas retorno en la Saltillo-Monterrey

Esto, ya que el líder de Irán, Mojtaba Jamenei, dijo que el Estrecho de Ormuz deberá permanecer cerrado y advirtió que todas las bases de E.U. en la región serán cerradas.

Prevé la EIA recorte de 8 millones de barriles diarios por guerra en Medio Oriente
Julio Rodríguez, jugador de Halcones de Saltillo, ingresó en el segundo tiempo ante un combinado de la Liga Premier FMF.

De Saltillo a la Selección: Julio Rodríguez suma minutos con el selectivo de la Liga TDP
Scott Bessent declaró el jueves 12 de marzo que Rusia no se beneficiaría significativamente del levantamiento de las sanciones, pero reconoció que sí obtendría algún beneficio financiero.

Trump retira las sanciones a Rusia en medio del bloqueo de petróleo de Irán
A finales de julio, un agente del FBI solicitó a sus colegas que comenzaran una tarea delicada relacionada con Jeffrey Epstein, enumerando los nombres de 14 hombres prominentes, con el presidente Trump a la cabeza.

La falta de registros sobre Trump en los archivos Epstein evidencia fallos en su manejo