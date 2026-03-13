Tenemos el gobierno más ciudadano de la historia de Coahuila: Manolo Jiménez

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, dijo que, con un enfoque ciudadano, su administración mantiene un diálogo abierto con gobierno y todos los sectores de la sociedad para revisar los indicadores en el estado.

Jiménez Salinas encabezó en el municipio de Acuña la reunión del Consejo de Seguridad y Desarrollo Regional (Consede), cuyo objetivo es promover el trabajo en equipo entre la sociedad civil y el gobierno en cada región del estado de manera permanente, e informar las acciones específicas de gobierno.

“Con este tipo de reuniones, mandamos un mensaje de trabajo coordinado entre todas y todos; es una de las grandes fortalezas que tenemos en nuestro estado”, mencionó.

El mandatario estatal informó de una gran inversión para fortalecer la videovigilancia en la entidad y Acuña será de los municipios más beneficiados.

En la reunión se revisó el tema de las obras de infraestructura que se llevan a cabo en la región y el estado con recursos del ISN.

“Con Mejora Coahuila tenemos obras sociales de pavimento, agua, drenaje, techos, cuartos, obras educativas”, dijo, al tiempo de anunciar que en las próximas semanas darán a conocer un paquete de megaobras que se harán en conjunto con la iniciativa privada y con el gobierno federal; y que varias de ellas fortalecerán la carretera 57 desde Saltillo hasta Piedras Negras y Acuña.

Comentó que se siguen impulsando y desarrollando proyectos en el plano económico y turístico, como el Running Las Vacas o como el proyecto del aeropuerto de Acuña.