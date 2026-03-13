Tenemos el gobierno más ciudadano de la historia de Coahuila: Manolo Jiménez

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 13 marzo 2026
    Tenemos el gobierno más ciudadano de la historia de Coahuila: Manolo Jiménez
    El mandatario estatal presentó los planes que se tienen en su administración para 2026. ESPECIAL

El gobernador coahuilense presidió en Acuña la sesión del Consejo de Seguridad y Desarrollo Regional

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, dijo que, con un enfoque ciudadano, su administración mantiene un diálogo abierto con gobierno y todos los sectores de la sociedad para revisar los indicadores en el estado.

Jiménez Salinas encabezó en el municipio de Acuña la reunión del Consejo de Seguridad y Desarrollo Regional (Consede), cuyo objetivo es promover el trabajo en equipo entre la sociedad civil y el gobierno en cada región del estado de manera permanente, e informar las acciones específicas de gobierno.

TE PUEDE INTERESAR: Delegación IMSS Coahuila llama procurar buenos hábitos frente a enfermedades renales

“Con este tipo de reuniones, mandamos un mensaje de trabajo coordinado entre todas y todos; es una de las grandes fortalezas que tenemos en nuestro estado”, mencionó.

El mandatario estatal informó de una gran inversión para fortalecer la videovigilancia en la entidad y Acuña será de los municipios más beneficiados.

En la reunión se revisó el tema de las obras de infraestructura que se llevan a cabo en la región y el estado con recursos del ISN.

“Con Mejora Coahuila tenemos obras sociales de pavimento, agua, drenaje, techos, cuartos, obras educativas”, dijo, al tiempo de anunciar que en las próximas semanas darán a conocer un paquete de megaobras que se harán en conjunto con la iniciativa privada y con el gobierno federal; y que varias de ellas fortalecerán la carretera 57 desde Saltillo hasta Piedras Negras y Acuña.

Comentó que se siguen impulsando y desarrollando proyectos en el plano económico y turístico, como el Running Las Vacas o como el proyecto del aeropuerto de Acuña.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Gobierno

Localizaciones


Acuña

Personajes


Manolo Jiménez Salinas

Vanguardia

Vanguardia

Somos un medio de comunicación digital e impreso con cinco décadas de historia; nos hemos consolidando como uno de los sitios de noticias más visitados del Noreste de México.

Como medio multiplataforma, nos distinguimos por ofrecer contenidos confiables y de alta calidad, abarcando una amplia gama de temas, desde política y estilo de vida hasta artes y cultura. Además, ofrecemos artículos de análisis, entretenimiento y recursos útiles a través de formatos innovadores en texto, fotografía y video, que permiten a nuestros lectores estar siempre bien informados con las noticias más relevantes del día.

Nos enorgullece tener un equipo editorial compuesto por periodistas especializados en Derechos Humanos, Deportes y Artes.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La vacunación temprana es la estrategia más efectiva para prevenir la infección.

Vacunación temprana, clave para prevenir el VPH: Sector Salud en Coahuila
La reunión, de carácter regional, sirvió para analizar los avances que cada estado lleva de cara a los comicios 2026.

Revisa INE avances del proceso electoral en Coahuila; se reúne con vocalías de Nuevo León y Tamaulipas
La zona amaneció con sellos de clausura colocados por las autoridades.

Clausuran juegos de la Alameda Zaragoza tras accidente en las ‘tazas locas’
Autoridades de Salud tomaron muestras para determinar si la muerte de una menor en Torreón fue causada por rickettsia.

Investigan posible caso de rickettsia en menor de Torreón; se esperan resultados en cuatro días
Autoridades del Tecnológico de Saltillo anunciaron una jornada de pláticas para informar a la comunidad sobre ética institucional y mecanismos de prevención.

Tecnológico de Saltillo realizará pláticas sobre ética y prevención de acoso
Gasolina, a 24 pesos todavía

Gasolina, a 24 pesos todavía
true

México empezó a joderse cuando AMLO llegó al poder
true

POLITICÓN: Coahuila: INE exige imparcialidad al IEC ante señales de favoritismo