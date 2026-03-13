‘Acércate al acervo’: arte del Museo Casa del Cerro llega a la UAdeC Unidad Laguna
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Inauguran en la Infoteca “León Felipe” exposición con 56 obras; permanecerá abierta al público hasta el 15 de junio
La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Coordinación Unidad Laguna y su Departamento de Difusión Cultural, en conjunto con el Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE) del Ayuntamiento de Torreón, inauguró la exposición “Acércate al acervo” en la explanada de la Infoteca “León Felipe”, en Ciudad Universitaria Campus Torreón.
La muestra permanecerá abierta al público hasta el 15 de junio.
ARTE DEL MUSEO CASA DEL CERRO AL ALCANCE DE LA COMUNIDAD
“Acércate al acervo” es una iniciativa que busca acercar a la comunidad estudiantil y al público en general a las obras que, a lo largo de los años, han sido integradas al acervo del Museo Histórico de la Ciudad “Casa del Cerro”.
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La exposición utiliza estructuras donadas por el Museo del Prado a la ciudad de Torreón, lo que permite exhibir las piezas en espacios abiertos y facilitar el acceso de la ciudadanía al patrimonio artístico local.
AUTORIDADES PRESENTES EN LA INAUGURACIÓN
En el evento participaron el coordinador de la Unidad Laguna, Omar Rojas Zapata; la jefa de Difusión Cultural, Arcelia Ayub Silvetti; el director de la Infoteca “León Felipe”, Juan Carlos Hernández; y el director del IMCE, Antonio Edmundo Méndez Vigatá.
También asistieron el coordinador de Artes Visuales del IMCE, Jesús Alejandro González Enríquez; la coordinadora de Museos Municipales y Proyectos Especiales, Ana Karen Botello Soto; la encargada del Museo “Casa del Cerro”, Marta Beatriz Gándara Vázquez; la coordinadora jurídica del IMCE, Larisa Altamirano Cimental, además de docentes y estudiantes.
IMPULSO A LA FORMACIÓN CULTURAL
Durante su mensaje, el coordinador Omar Rojas Zapata destacó que recibir esta muestra representa una oportunidad para fortalecer la formación integral de las y los estudiantes, gracias a la colaboración constante entre el IMCE y la Universidad.
Subrayó además que el rector Octavio Pimentel mantiene el compromiso de impulsar proyectos culturales de amplio alcance para la comunidad universitaria.
Dentro de las obras expuestas se encuentra trabajo del artista lagunero Manuel Muñoz Olivares, originario de Matamoros, Coahuila, cuya presencia en la muestra contribuye a enriquecer la vida cultural del campus.
56 OBRAS DE ARTISTAS REGIONALES, NACIONALES E INTERNACINALES
La exposición reúne 56 obras de artistas regionales, nacionales e internacionales que han sido donadas al Museo “Casa del Cerro”.
El objetivo es llevar una selección del acervo a distintos puntos de la ciudad, en un recorrido abierto que permita a la comunidad conocer, valorar y nutrirse del arte que forma parte de su identidad cultural.
Entre los artistas regionales presentes en la muestra se encuentran Lorenzo Haces Gil, Juan Basilio, José Méndez, Alonso de Alba Bessonier, Rafael Rodríguez Fabela, Patricia Ruiz Webber, Rhiux A, Raúl Esparza, Sergio Chapoy, Manuel Muñoz Olivares, Estela Moreno Argumedo, Ionne Villarreal, Rocío Matías Analís, Estela Ramos Martínez, Patricia G. Santiago, Martha Gándara, María Vigné, Gerardo Beuchot, Rodolfo Escalera, Rosa Elena Gordillo, María Esther Aguirre Rodríguez, Ana Fuentes y Liliana Fischer, entre otros.
También participan artistas nacionales como Roberto Humphrey, Marcela López, Adela Santibáñez, Sergio Pérez Corella, Ana Cuevas, Itziar Fernández, Vladimir Alvarado y Jorge Eduardo Salcido.