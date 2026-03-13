‘Acércate al acervo’: arte del Museo Casa del Cerro llega a la UAdeC Unidad Laguna

La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Coordinación Unidad Laguna y su Departamento de Difusión Cultural, en conjunto con el Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE) del Ayuntamiento de Torreón, inauguró la exposición “Acércate al acervo” en la explanada de la Infoteca “León Felipe”, en Ciudad Universitaria Campus Torreón.

La muestra permanecerá abierta al público hasta el 15 de junio.

ARTE DEL MUSEO CASA DEL CERRO AL ALCANCE DE LA COMUNIDAD

“Acércate al acervo” es una iniciativa que busca acercar a la comunidad estudiantil y al público en general a las obras que, a lo largo de los años, han sido integradas al acervo del Museo Histórico de la Ciudad “Casa del Cerro”.

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La exposición utiliza estructuras donadas por el Museo del Prado a la ciudad de Torreón, lo que permite exhibir las piezas en espacios abiertos y facilitar el acceso de la ciudadanía al patrimonio artístico local.