Torreón actualiza atlas de riesgo y activa protocolos tras lluvias

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Torreón
/ 7 abril 2026
    Torreón actualiza atlas de riesgo y activa protocolos tras lluvias
    Mediante la actualización del atlas, se logra la prevención de desastres, sobre todo en zonas de mayor riesgo. SANDRA GÓMEZ

Protección Civil aseguró que la ciudad respondió con mayor rapidez durante las precipitaciones del fin de semana, gracias al monitoreo de zonas críticas y al trabajo preventivo

TORREÓN, COAH.— El municipio de Torreón mantiene actualizado su atlas de riesgo, una herramienta elaborada en conjunto entre la Dirección de Protección Civil y Bomberos y el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN). El objetivo es identificar zonas vulnerables a inundaciones y otros fenómenos naturales.

El director de Protección Civil en Torreón, Jorge Luis Juárez, aseguró que la prevención y el monitoreo constante han permitido reducir riesgos, proteger el patrimonio de las familias y evitar afectaciones mayores en la infraestructura urbana.

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Explicó que, con la aplicación del Plan Municipal de Atención a Lluvias, los tiempos de respuesta para desfogar agua acumulada en vialidades y colonias se han reducido, a diferencia de lo que ocurría años atrás, cuando el agua permanecía estancada durante varios días o incluso semanas.

Señaló que, tras las lluvias del fin de semana, el agua acumulada fue retirada en pocas horas gracias al trabajo coordinado entre el IMPLAN, la Dirección de Urbanismo, Simas y Protección Civil.

Esto, dijo, permite activar protocolos de atención inmediata, desplegar brigadas para limpieza de drenajes y mantener vigilancia en puntos considerados de riesgo.

“De esa manera se logra una respuesta ágil que reduce al mínimo las afectaciones para la ciudadanía y garantiza la seguridad de las vialidades”, comentó.

$!Protección Civil aseguró que la atención a lluvias permitió reducir afectaciones en vialidades y colonias.
Protección Civil aseguró que la atención a lluvias permitió reducir afectaciones en vialidades y colonias. SANDRA GÓMEZ

El funcionario agregó que actualmente se realiza el vaciado de la laguna de regulación del colector pluvial Noas, en el sur de la ciudad, así como de los pozos de captación ubicados en las calzadas Pavorreal y Vasconcelos, con el fin de dejar capacidad disponible para próximas precipitaciones.

Añadió que hace dos semanas también se llevaron a cabo trabajos de desazolve y limpieza en los arroyos naturales del cerro de las Noas y en distintos pozos de captación, lo que ayudó a disminuir el impacto de la lluvia en la zona sur.

Juárez recordó que durante las precipitaciones registradas en noviembre del año pasado, el agua pluvial arrastró vehículos en las faldas del cerro; sin embargo, señaló que en esta ocasión ese tipo de afectaciones no se presentó.

Aunque sí hubo anegaciones por el volumen de agua, indicó que no se registraron inundaciones importantes como las que habían ocurrido anteriormente en ese sector.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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