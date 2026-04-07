Inhabilitan en Torreón parada en Revolución y Xochimilco por trabajos viales; habilitan zona alterna
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Inspector supervisa que los choferes del transporte urbano respeten el parea restringida
TORREÓN, COAH.- Como parte del avance en la construcción del Sistema Vial Revolución-Vasconcelos, el punto de ascenso y descenso ubicado en el bulevar Revolución y la calle Xochimilco (sentido oriente a poniente) ha quedado fuera de servicio de forma provisional.
César Alvarado Mendoza, titular de Transporte Municipal en Torreón, informó que el paradero situado anteriormente bajo el puente peatonal fue clausurado para facilitar las maniobras de obra. Para garantizar el orden, se dispuso la vigilancia de un inspector que supervisa que los choferes no se detengan en el área restringida, permitiendo así que la circulación de los camiones sea constante.
Como alternativa, se estableció un nuevo punto de parada apenas 50 metros adelante del sitio original. En esta ubicación deberán operar todas las líneas involucradas: desde las rutas suburbanas (Torreón–Matamoros, Laguna Seca y Congregación Hidalgo) hasta las 11 rutas urbanas que transitan diariamente por esta sección del bulevar.
El funcionario reconoció que el mayor reto ha sido la adaptación de la ciudadanía, pues muchos pasajeros intentan esperar el transporte en el sitio clausurado por mera inercia. Ante esto, exhortó a la población a colaborar con la disposición y caminar unos metros adicionales hacia la zona señalizada.
Finalmente, reiteró que esta modificación operativa es estrictamente temporal y busca optimizar los tiempos de traslado, además de salvaguardar la integridad física de los usuarios y conductores ante el movimiento de maquinaria pesada en las inmediaciones.