Inhabilitan en Torreón parada en Revolución y Xochimilco por trabajos viales; habilitan zona alterna

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Torreón
/ 7 abril 2026
    Inhabilitan en Torreón parada en Revolución y Xochimilco por trabajos viales; habilitan zona alterna
    De manera temporal la parada de transporte urbano ha quedado fuera de servicio, para no obstruir la construcción del Sistema Vial Revolución-Vasconcelos. SANDRA GÓMEZ

Inspector supervisa que los choferes del transporte urbano respeten el parea restringida

TORREÓN, COAH.- Como parte del avance en la construcción del Sistema Vial Revolución-Vasconcelos, el punto de ascenso y descenso ubicado en el bulevar Revolución y la calle Xochimilco (sentido oriente a poniente) ha quedado fuera de servicio de forma provisional.

César Alvarado Mendoza, titular de Transporte Municipal en Torreón, informó que el paradero situado anteriormente bajo el puente peatonal fue clausurado para facilitar las maniobras de obra. Para garantizar el orden, se dispuso la vigilancia de un inspector que supervisa que los choferes no se detengan en el área restringida, permitiendo así que la circulación de los camiones sea constante.

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Como alternativa, se estableció un nuevo punto de parada apenas 50 metros adelante del sitio original. En esta ubicación deberán operar todas las líneas involucradas: desde las rutas suburbanas (Torreón–Matamoros, Laguna Seca y Congregación Hidalgo) hasta las 11 rutas urbanas que transitan diariamente por esta sección del bulevar.

El funcionario reconoció que el mayor reto ha sido la adaptación de la ciudadanía, pues muchos pasajeros intentan esperar el transporte en el sitio clausurado por mera inercia. Ante esto, exhortó a la población a colaborar con la disposición y caminar unos metros adicionales hacia la zona señalizada.

Finalmente, reiteró que esta modificación operativa es estrictamente temporal y busca optimizar los tiempos de traslado, además de salvaguardar la integridad física de los usuarios y conductores ante el movimiento de maquinaria pesada en las inmediaciones.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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