Torreón alista el nuevo esquema de limpieza tras aval del Congreso; inicia este miércoles

El edil subrayó que la prioridad de esta transición es generar resultados inmediatos y visibles que impacten positivamente en la imagen de la ciudad.

SANDRA GÓMEZ.- Luego de que el Congreso de Coahuila ratificara el contrato de limpieza por los próximos 25 años, el alcalde Román Alberto Cepeda anunció que el nuevo sistema arrancará formalmente este miércoles 1 de abril.

Cepeda González explicó que, una vez aprobado el dictamen, la empresa concesionaria deberá desplegar sus operaciones bajo los términos pactados.

Detalló que se están puliendo los últimos ajustes logísticos para que el cambio de esquema no interrumpa la recolección actual, asegurando una migración eficiente hacia el nuevo modelo de servicio.

Asimismo, el munícipe adelantó que se realizará un acto oficial para presentar la nueva flota de unidades y explicar la metodología de trabajo.

El Ayuntamiento, por su parte, mantendrá una vigilancia estrecha sobre el cumplimiento del contrato para certificar que la transparencia y la calidad del servicio se traduzcan en un beneficio directo para los torreonenses.