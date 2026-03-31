Torreón alista el nuevo esquema de limpieza tras aval del Congreso; inicia este miércoles

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Torreón
/ 31 marzo 2026
    Torreón alista el nuevo esquema de limpieza tras aval del Congreso; inicia este miércoles
    El alcalde Román Alberto Cepeda informó que el nuevo sistema de limpieza comenzará operaciones el 1 de abril, tras la ratificación del contrato por parte del Congreso del Estado. SANDRA GÓMEZ

El Ayuntamiento de Torreón vigilará el cumplimiento del contrato de recolección de basura, mientras la empresa concesionaria presenta su nueva flota de unidades

SANDRA GÓMEZ.- Luego de que el Congreso de Coahuila ratificara el contrato de limpieza por los próximos 25 años, el alcalde Román Alberto Cepeda anunció que el nuevo sistema arrancará formalmente este miércoles 1 de abril.

El edil subrayó que la prioridad de esta transición es generar resultados inmediatos y visibles que impacten positivamente en la imagen de la ciudad.

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Cepeda González explicó que, una vez aprobado el dictamen, la empresa concesionaria deberá desplegar sus operaciones bajo los términos pactados.

Detalló que se están puliendo los últimos ajustes logísticos para que el cambio de esquema no interrumpa la recolección actual, asegurando una migración eficiente hacia el nuevo modelo de servicio.

Asimismo, el munícipe adelantó que se realizará un acto oficial para presentar la nueva flota de unidades y explicar la metodología de trabajo.

El Ayuntamiento, por su parte, mantendrá una vigilancia estrecha sobre el cumplimiento del contrato para certificar que la transparencia y la calidad del servicio se traduzcan en un beneficio directo para los torreonenses.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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