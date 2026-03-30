Juntos Coahuila y Durango en operativo de seguridad en Semana Santa

TORREÓN, COAH.- En un despliegue de fuerza sin precedentes para la zona metropolitana, los gobiernos de Coahuila y Durango pusieron en marcha el operativo de seguridad para el periodo vacacional de Semana Santa, el cual movilizará a más de 2 mil 500 elementos y 250 unidades de diversas corporaciones en toda la Región Laguna. Esta estrategia conjunta es el resultado directo de los acuerdos establecidos en las mesas de seguridad regionales. En dichos encuentros, la Fiscalía General, las secretarías de Seguridad Pública y las policías municipales de ambas entidades lograron unificar criterios operativos, metas de vigilancia y tácticas de intervención para actuar como un solo frente.

El banderazo de salida contó con la presencia de mandos de los tres niveles de gobierno y de los alcaldes de la zona conurbada: Román Alberto Cepeda (Torreón), Betzabé Martínez (Gómez Palacio) y Susy Torrecillas (Lerdo). Los ediles coincidieron en que este acto marca un hito histórico, al consolidar por primera vez una coordinación real y efectiva que responde a la interconectividad que define a los municipios laguneros. Por su parte, Federico Fernández, titular de la Fiscalía de Coahuila, subrayó que la cercanía geográfica entre Torreón y Gómez Palacio obliga a entender la incidencia delictiva como un fenómeno compartido. Bajo esta premisa, la nueva estrategia busca dar una respuesta integral a cualquier suceso, sin que los límites estatales representen un obstáculo para la justicia. El funcionario explicó que el operativo aprovecha la estructura del Mando Especial para ejecutar acciones tanto intramunicipales como interestatales. Esto garantiza que la capacidad de reacción ante situaciones de riesgo sea mucho más ágil y eficiente gracias a la comunicación constante entre las fuerzas de ambos estados.

Como innovación en este esquema preventivo, se habilitarán más de 47 puntos de auxilio en carreteras, comunidades rurales y puntos estratégicos de las manchas urbanas. En estos sitios, los ciudadanos encontrarán códigos QR para vincularse de inmediato a canales digitales de denuncia, como grupos de WhatsApp, facilitando el envío de reportes y sugerencias en tiempo real.

Las autoridades hicieron énfasis en que estas herramientas tecnológicas buscan empoderar a la ciudadanía, convirtiendo la vigilancia en una tarea compartida, especialmente en tramos carreteros y zonas alejadas donde la participación social es clave para la prevención.

Finalmente, se detalló que la vigilancia en las vías de comunicación terrestres quedará bajo la supervisión directa de las fuerzas estatales y la Fiscalía. Con este blindaje, Coahuila y Durango ratifican su voluntad política de trabajar en bloque, asumiendo que la paz en la Comarca Lagunera solo es posible mediante un esfuerzo conjunto y permanente.

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