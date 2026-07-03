Torreón: Anuncia Riquelme una evaluación de todas las dependencias, mayor apertura y coordinación con el Estado

TORREÓN, COAH-.El alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, afirmó que asumió nuevamente la Presidencia Municipal con el compromiso de enfrentar los principales desafíos de la ciudad, al asegurar que, aunque desempeñaba una función en el Senado, decidió regresar al gobierno local porque “cuando la tierra llama hay que responder”. En una de sus primeras declaraciones como Presidente Municipal de Torreón, Riquelme reconoció que gobernar Torreón representa un reto permanente debido a la dinámica que exige la administración local.

“Yo estaba muy cómodo en el Senado; sin embargo, aquí hay muchos problemas y hay que enfrentarlos y arreglarlos, y estoy dispuesto a hacerlo”, expresó. El Edil explicó que existe una diferencia significativa entre encabezar un Gobierno Estatal y una administración municipal, ya que mientras desde el Estado se toman decisiones de impacto regional, en el Ayuntamiento las determinaciones deben asumirse de manera inmediata para atender las necesidades cotidianas de la población. “En el ámbito municipal se tienen que tomar decisiones cada cinco minutos, porque la ciudadanía acude con distintas problemáticas directamente con el Alcalde”, señaló. EVALUARÁ DESEMPEÑO DE TODAS LAS DEPENDENCIAS Riquelme informó que durante los próximos 18 meses realizará una evaluación del desempeño de los directores de área del Ayuntamiento, proceso que se desarrollará de manera gradual, aunque en algunas dependencias será inmediato por la necesidad de imprimir una nueva dinámica de trabajo. Indicó que revisará cada área antes de tomar decisiones sobre posibles cambios de titulares, al considerar que algunos funcionarios han realizado un buen trabajo, pero deberán demostrar que pueden cumplir con los objetivos de su administración. “No todos los cambios obedecerán al desempeño; también se evaluará si cada dependencia responde al plan de gobierno que queremos implementar”, puntualizó. SEGURIDAD Y SIMAS, LAS PRINCIPALES PRIORIDADES El Alcalde precisó que las primeras acciones de su administración estarán enfocadas en fortalecer la seguridad pública, garantizar un mejor funcionamiento del sistema de agua potable y atender rezagos en pavimentación, bacheo, rehabilitación de parques públicos y transporte urbano.

Subrayó que estos rubros representan las principales demandas de la ciudadanía y serán atendidos de manera prioritaria durante el resto del periodo gubernamental. En materia de Comunicación Social, anunció que su administración impulsará una política de mayor transparencia y difusión de las actividades del Ayuntamiento, con el propósito de mantener informada a la población y fortalecer la cercanía entre gobierno y ciudadanía. Sostuvo que una comunicación más abierta permitirá conocer oportunamente las acciones del Gobierno Municipal y corregir el rumbo en aquellos temas estratégicos para el desarrollo de Torreón. PLANEA RETOMAR INFRAESTRUCTURA DEL METROBÚS Respecto al transporte público, Riquelme consideró indispensable avanzar hacia un verdadero proceso de modernización, aprovechando la infraestructura ya construida del proyecto Metrobús. Recordó que dicho proyecto fue cancelado por el Gobierno Federal durante la administración del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, situación que impidió su conclusión. No obstante, señaló que las estaciones construidas y el carril confinado representan una inversión que puede ser reutilizada para desarrollar un nuevo sistema integral de transporte.

“Comprar camiones únicamente sería una solución parcial. Lo que requiere Torreón es una verdadera modernización del transporte, aprovechando la infraestructura existente para construir un sistema eficiente”, afirmó. COORDINACIÓN CON EL ESTADO PARA ATRAER INVERSIONES En materia de desarrollo económico, el Presidente Municipal destacó la coordinación que mantiene con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para fortalecer la llegada de nuevas inversiones a Torreón. Explicó que uno de los objetivos será mejorar la infraestructura urbana y vial que conecta con los parques industriales, a fin de ofrecer mejores condiciones para las empresas interesadas en establecerse en el municipio y consolidar el crecimiento económico de la región.

Publicidad

Temas

Agua Alcaldes Seguridad

Localizaciones

Coahuila Torreón

