‘Confiamos en que la experiencia de Miguel dará continuidad al trabajo que demanda Torreón’: Carlos Villarreal

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    ‘Confiamos en que la experiencia de Miguel dará continuidad al trabajo que demanda Torreón’: Carlos Villarreal
    Carlos Villarreal asistió a la toma de protesta de Miguel Ángel Riquelme como alcalde de Torreón. CORTESÍA

Carlos Villarreal acompañó a Miguel Ángel Riquelme en su toma de protesta como alcalde de Torreón y destacó la coordinación entre municipios y el Gobierno del Estado

TORREÓN, COAHUILA.- El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, asistió este jueves a la sesión solemne en la que Miguel Ángel Riquelme Solís rindió protesta como presidente municipal de Torreón, acto encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas y en el que se destacó la importancia de mantener la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno para fortalecer el desarrollo y la seguridad en Coahuila.

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Refrendan Carlos Villarreal y Manolo Jiménez coordinación con Torreón tras llegada de Riquelme CORTESÍA

Por su parte, el gobernador reconoció la trayectoria de Miguel Ángel Riquelme y señaló que su experiencia en la administración pública será un factor importante para dar continuidad a los proyectos que requiere Torreón, al recordar que ya ha desempeñado cargos como alcalde, legislador y gobernador del estado.

Al término de la ceremonia, Carlos Villarreal destacó que el trabajo conjunto entre el Gobierno del Estado y los municipios ha sido determinante para que Coahuila conserve buenos indicadores en materia de seguridad, desarrollo económico y competitividad.

El edil monclovense expresó además su confianza en que la experiencia de Miguel Ángel Riquelme permitirá mantener el rumbo de Torreón y consolidar los proyectos que demanda la ciudadanía, al tiempo que reconoció el legado de Román Alberto Cepeda.

Finalmente, reiteró que el Gobierno Municipal de Monclova continuará trabajando de manera coordinada con la administración estatal y los ayuntamientos de la entidad para impulsar acciones que fortalezcan la seguridad, promuevan el desarrollo económico y generen mayores oportunidades para las familias coahuilenses.

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La designación de Riquelme como alcalde sustituto fue realizada previamente por el Congreso del Estado, tras el fallecimiento de Román Alberto Cepeda González, motivo por el cual durante la ceremonia también se rindió un homenaje a quien encabezó la administración municipal torreonense.

En el evento participaron autoridades estatales, alcaldes de diversas regiones y representantes de distintos sectores, quienes coincidieron en la necesidad de dar continuidad a los proyectos estratégicos para Torreón y preservar la estabilidad institucional del municipio.

Durante su primer mensaje como alcalde, Miguel Ángel Riquelme afirmó que asumirá el cargo con el compromiso de mantener el ritmo de trabajo de la administración municipal y fortalecer las acciones que beneficien a las familias torreonenses. Entre las prioridades de su gestión destacó el reforzamiento de la seguridad pública mediante la coordinación permanente con el Gobierno del Estado y las Fuerzas Armadas.

Asimismo, agradeció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y aseguró que la coordinación entre las instituciones ha permitido que Coahuila mantenga condiciones de estabilidad, crecimiento y gobernabilidad.

Por su parte, el gobernador reconoció la trayectoria de Miguel Ángel Riquelme y señaló que su experiencia en la administración pública será un factor importante para dar continuidad a los proyectos que requiere Torreón, al recordar que ya ha desempeñado cargos como alcalde, legislador y gobernador del estado.

Al término de la ceremonia, Carlos Villarreal destacó que el trabajo conjunto entre el Gobierno del Estado y los municipios ha sido determinante para que Coahuila conserve buenos indicadores en materia de seguridad, desarrollo económico y competitividad.

El edil monclovense expresó además su confianza en que la experiencia de Miguel Ángel Riquelme permitirá mantener el rumbo de Torreón y consolidar los proyectos que demanda la ciudadanía, al tiempo que reconoció el legado de Román Alberto Cepeda.

Finalmente, reiteró que el Gobierno Municipal de Monclova continuará trabajando de manera coordinada con la administración estatal y los ayuntamientos de la entidad para impulsar acciones que fortalezcan la seguridad, promuevan el desarrollo económico y generen mayores oportunidades para las familias coahuilenses.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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