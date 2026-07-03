‘La Federación castigó al Metrobús al cancelar el proyecto’: Miguel Riquelme, en Torreón

El edil recordó que el Metrobús fue un proyecto emblemático de su anterior gestión municipal, lamentando que fuera detenido y desestimado por el Gobierno Federal durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

TORREÓN, COAH.- El alcalde de Torreón , Miguel Ángel Riquelme Solís, informó que su administración ha iniciado los trabajos de planeación para implementar un nuevo modelo de transporte público, el cual buscará aprovechar la infraestructura existente del proyecto del Metrobús para concretar la modernización que la ciudad demanda.

“El Metrobús fue un esfuerzo que se hizo en su momento; fue un proyecto cancelado y castigado por la Federación. Sin embargo, llegó en un momento en que creo que se puede construir o reconstruir un nuevo modelo y sistema de transporte”, señaló Riquelme Solís.

Para el alcalde, la modernización del transporte en Torreón no debe limitarse a la simple adquisición de unidades nuevas, pues considera que esa acción, por sí sola, sería insuficiente para resolver los problemas de movilidad.

“Si compráramos ahorita camiones, que es algo que se puede hacer muy rápido, creo que no estaríamos cumpliendo con una verdadera modernización”, explicó.

En consecuencia, el plan trazado por la administración municipal contempla la integración de la infraestructura ya construida, específicamente las estaciones y los carriles confinados, para dar vida a un nuevo esquema operativo que sea eficiente y funcional para los ciudadanos.

“Tenemos que ver el tema de las estaciones, que sí podemos aprovechar. Tenemos que ver también el tema del carril confinado, que también se puede aprovechar, y de ahí desprender la modernización que requiere Torreón”, puntualizó.

Finalmente, Riquelme Solís destacó que ya trabaja en estrecha coordinación con las autoridades estatales para acelerar la viabilidad del proyecto, confirmando que mantiene un diálogo constante con Fernando Gutiérrez, subsecretario de Transporte, Movilidad e Infraestructura de Coahuila.

“Estoy en pláticas con el Estado, con Fernando Gutiérrez, con quien hay muy buena relación y podemos estar revisando las cosas muy rápidamente”, concluyó el alcalde, al reiterar su compromiso por evitar el desperdicio de la infraestructura ya existente y brindar un servicio de transporte digno a los torreonenses.