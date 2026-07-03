‘La Federación castigó al Metrobús al cancelar el proyecto’: Miguel Riquelme, en Torreón

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    ‘La Federación castigó al Metrobús al cancelar el proyecto’: Miguel Riquelme, en Torreón
    El alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, informó que su administración trabaja en la planeación de un nuevo modelo de transporte público para la ciudad, retomando infraestructura del proyecto del Metrobús. SANDRA GÓMEZ

El municipio mantiene coordinación con el Gobierno del Estado para analizar la viabilidad del nuevo modelo de transporte público y su posible implementación

TORREÓN, COAH.- El alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, informó que su administración ha iniciado los trabajos de planeación para implementar un nuevo modelo de transporte público, el cual buscará aprovechar la infraestructura existente del proyecto del Metrobús para concretar la modernización que la ciudad demanda.

El edil recordó que el Metrobús fue un proyecto emblemático de su anterior gestión municipal, lamentando que fuera detenido y desestimado por el Gobierno Federal durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

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“El Metrobús fue un esfuerzo que se hizo en su momento; fue un proyecto cancelado y castigado por la Federación. Sin embargo, llegó en un momento en que creo que se puede construir o reconstruir un nuevo modelo y sistema de transporte”, señaló Riquelme Solís.

Para el alcalde, la modernización del transporte en Torreón no debe limitarse a la simple adquisición de unidades nuevas, pues considera que esa acción, por sí sola, sería insuficiente para resolver los problemas de movilidad.

“Si compráramos ahorita camiones, que es algo que se puede hacer muy rápido, creo que no estaríamos cumpliendo con una verdadera modernización”, explicó.

En consecuencia, el plan trazado por la administración municipal contempla la integración de la infraestructura ya construida, específicamente las estaciones y los carriles confinados, para dar vida a un nuevo esquema operativo que sea eficiente y funcional para los ciudadanos.

“Tenemos que ver el tema de las estaciones, que sí podemos aprovechar. Tenemos que ver también el tema del carril confinado, que también se puede aprovechar, y de ahí desprender la modernización que requiere Torreón”, puntualizó.

Finalmente, Riquelme Solís destacó que ya trabaja en estrecha coordinación con las autoridades estatales para acelerar la viabilidad del proyecto, confirmando que mantiene un diálogo constante con Fernando Gutiérrez, subsecretario de Transporte, Movilidad e Infraestructura de Coahuila.

“Estoy en pláticas con el Estado, con Fernando Gutiérrez, con quien hay muy buena relación y podemos estar revisando las cosas muy rápidamente”, concluyó el alcalde, al reiterar su compromiso por evitar el desperdicio de la infraestructura ya existente y brindar un servicio de transporte digno a los torreonenses.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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