Torreón: Detienen a hombre señalado por presunto robo a infraestructura municipal

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    Torreón: Detienen a hombre señalado por presunto robo a infraestructura municipal
    El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica conforme avance la investigación. REDES SOCIALES

Según informó la Policía Municipal, el sospechoso fue ubicado mediante cámaras de videovigilancia y drones tras un reporte en instalaciones del SIMAS

TORREÓN, COAH.- Elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Torreón detuvieron a un hombre señalado por su probable participación en el robo de infraestructura municipal, tras un operativo coordinado con personal del Centro de Control y Comando (C2).

De acuerdo con información difundida por la corporación, los hechos ocurrieron el pasado 27 de julio, alrededor de las 19:47 horas, en instalaciones de una bomba del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), ubicadas sobre el Periférico Raúl López Sánchez, a la altura de la Pequeña Zona Industrial.

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Según el reporte, personal del C2 detectó mediante las cámaras de videovigilancia a un hombre que presuntamente causó daños en una de las paredes del inmueble para abrir un acceso y extraer material metálico.

La Policía Municipal informó que, tras el reporte, se activó un operativo de seguimiento con apoyo del sistema de videovigilancia, drones y unidades en campo, lo que permitió ubicar e interceptar al sospechoso.

El detenido fue identificado como César “N”, de 25 años, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público por su probable responsabilidad en el delito de robo en perjuicio del municipio.

Durante la intervención, las autoridades aseguraron una malla metálica presuntamente sustraída del sitio, además de herramienta utilizada para perforar y cortar metal, objetos que quedaron a disposición de la autoridad investigadora.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el avance de la carpeta de investigación ni sobre la resolución de la situación jurídica del detenido.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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