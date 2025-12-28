Torreón: Encuentran en anexo a joven reportado como desaparecido

Torreón
/ 28 diciembre 2025
    Torreón: Encuentran en anexo a joven reportado como desaparecido
    Hallan a hombre desaparecido; se encontraba en rehabilitación. FOTO: ESPECIAL

Concluye búsqueda de joven desaparecido en Veredas La Paz

Víctor Pérez Saavedra, de 31 años de edad y conocido como “Chaparro”, fue localizado con vida y en buen estado de salud, informó la Fiscalía, luego de que se mantuviera activa su ficha de búsqueda desde mediados de diciembre.

El joven había sido visto por última vez el 10 de diciembre en su domicilio, ubicado en el fraccionamiento Veredas La Paz, en la ciudad de Torreón. Tras perder contacto con él, su madre presentó el reporte correspondiente ante las autoridades, lo que derivó en la emisión de una ficha de búsqueda con su fotografía y datos generales.

De acuerdo con la información difundida, Víctor mide 1.62 metros de estatura, pesa aproximadamente 65 kilogramos, es de complexión delgada, tez morena, cabello corto y chino, ojos cafés, boca mediana, labios gruesos y nariz ancha. Como seña particular, se indicó que cuenta con un tatuaje de unos labios en el cuello.

Fue durante la mañana del 26 de diciembre cuando la Fiscalía dio a conocer que el joven ya había sido localizado. En un comunicado dirigido a la ciudadanía, se informó que Víctor Pérez Saavedra se encuentra en buen estado de salud.

La autoridad informó que de acuerdo con la investigación, el joven fue encontrado internado en un centro de rehabilitación desde el 10 de diciembre de 2025.

“De acuerdo con la actualización de los actos de investigación realizados se dio con el paradero del joven, el cual se encontraba internado en un centro de rehabilitación desde el 10 de diciembre del 2025”, expusieron.

Temas


Desaparecidas
anexos

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

