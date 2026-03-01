Torreón lleva campaña de seguridad vial a Tlahualilo

Torreón
/ 1 marzo 2026
    Torreón lleva campaña de seguridad vial a Tlahualilo
    La estrategia busca prevenir lesiones graves y fallecimientos. CORTESÍA

Participaron 70 motociclistas en la jornada de concientización

TORREÓN, COAH.- Como parte de las estrategias para prevenir lesiones graves y fallecimientos entre motociclistas, la Dirección General de Movilidad Urbana de Torreón replicó en Tlahualilo, Durango, la conferencia de concientización sobre el uso del casco, en la que participaron 70 conductores.

El titular de la dependencia, Luis Morales Cortés, explicó que el comité organizador y el Moto Club Hermandad Biker solicitaron llevar esta estrategia a su municipio, con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y ampliar el conocimiento sobre el manejo responsable de motocicletas.

TE PUEDE INTERESAR: SEP Región Laguna se suma como Embajadora Naranja en Torreón

En la jornada participaron integrantes de Motociclistas Unidos de La Laguna y Gurlac A.C., así como corporaciones e instituciones como Protección Civil, Salud Municipal y Tránsito de Tlahualilo, lo que permitió reforzar el trabajo coordinado entre sociedad civil y autoridades para construir entornos viales más seguros.

Durante la conferencia se abordaron temas como la identificación de riesgos, técnicas de conducción preventiva, estadísticas actualizadas, normatividad vial vigente y la responsabilidad social del motociclista. Asimismo, se destacó la importancia de evitar que menores de edad conduzcan este tipo de vehículos, debido al nivel de pericia y experiencia que requieren.

$!Participaron asociaciones civiles y corporaciones locales.
Participaron asociaciones civiles y corporaciones locales. CORTESÍA

Morales Cortés advirtió que la falta de madurez puede llevar a los jóvenes a tomar decisiones temerarias, como realizar acrobacias o circular a alta velocidad, lo que incrementa el riesgo de accidentes.

Finalmente, señaló que la Administración del alcalde Román Alberto Cepeda González ha priorizado la seguridad vial mediante políticas enfocadas en la prevención, la educación y la corresponsabilidad ciudadana, destacando que estas acciones, ahora compartidas con otros municipios y estados, reflejan el compromiso de proteger vidas más allá de los límites territoriales.

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

