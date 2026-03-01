Torreón lleva campaña de seguridad vial a Tlahualilo

TORREÓN, COAH.- Como parte de las estrategias para prevenir lesiones graves y fallecimientos entre motociclistas, la Dirección General de Movilidad Urbana de Torreón replicó en Tlahualilo, Durango, la conferencia de concientización sobre el uso del casco, en la que participaron 70 conductores.

El titular de la dependencia, Luis Morales Cortés, explicó que el comité organizador y el Moto Club Hermandad Biker solicitaron llevar esta estrategia a su municipio, con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y ampliar el conocimiento sobre el manejo responsable de motocicletas.

En la jornada participaron integrantes de Motociclistas Unidos de La Laguna y Gurlac A.C., así como corporaciones e instituciones como Protección Civil, Salud Municipal y Tránsito de Tlahualilo, lo que permitió reforzar el trabajo coordinado entre sociedad civil y autoridades para construir entornos viales más seguros.

Durante la conferencia se abordaron temas como la identificación de riesgos, técnicas de conducción preventiva, estadísticas actualizadas, normatividad vial vigente y la responsabilidad social del motociclista. Asimismo, se destacó la importancia de evitar que menores de edad conduzcan este tipo de vehículos, debido al nivel de pericia y experiencia que requieren.