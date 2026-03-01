SEP Región Laguna se suma como Embajadora Naranja en Torreón

TORREÓN, COAH.- El Instituto Municipal de la Mujer de Torreón (IMM) dio la bienvenida a la Secretaría de Educación Pública Región Laguna como nueva Embajadora Naranja, al sumarse al compromiso permanente de prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y niñas desde los espacios escolares.

La directora del IMM, Amira Darwich García, destacó que esta incorporación representa un paso firme en la consolidación de alianzas estratégicas para fortalecer entornos educativos seguros, con perspectiva de género y libres de cualquier tipo de violencia.

El programa Embajadoras y Embajadores Naranja forma parte de la campaña permanente de prevención impulsada por el instituto, alineada a la conmemoración del día 25 de cada mes, con el objetivo de generar conciencia, promover la denuncia y fomentar la construcción de espacios seguros para mujeres y niñas en todos los sectores.