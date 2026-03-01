SEP Región Laguna se suma como Embajadora Naranja en Torreón
El programa Embajadoras Naranja busca generar conciencia social
TORREÓN, COAH.- El Instituto Municipal de la Mujer de Torreón (IMM) dio la bienvenida a la Secretaría de Educación Pública Región Laguna como nueva Embajadora Naranja, al sumarse al compromiso permanente de prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y niñas desde los espacios escolares.
La directora del IMM, Amira Darwich García, destacó que esta incorporación representa un paso firme en la consolidación de alianzas estratégicas para fortalecer entornos educativos seguros, con perspectiva de género y libres de cualquier tipo de violencia.
El programa Embajadoras y Embajadores Naranja forma parte de la campaña permanente de prevención impulsada por el instituto, alineada a la conmemoración del día 25 de cada mes, con el objetivo de generar conciencia, promover la denuncia y fomentar la construcción de espacios seguros para mujeres y niñas en todos los sectores.
“La prevención de la violencia comienza con la educación, por lo cual incorporar la perspectiva de género en los espacios escolares no solo protege a nuestras niñas y adolescentes, sino que forma generaciones más conscientes, respetuosas y comprometidas con la igualdad. La suma de la SEP Región Laguna como Embajadora Naranja, fortalece nuestro trabajo institucional y reafirma que la erradicación de la violencia es una responsabilidad compartida”, expuso Darwich García.
Asimismo, reconoció la disposición de Flor Rentería Medina, coordinadora general de Servicios Educativos en La Laguna, para impulsar acciones conjuntas que contemplan pláticas informativas, talleres de sensibilización, difusión de protocolos de atención y mecanismos de orientación dentro de las instituciones educativas.
La funcionaria añadió que estas acciones cuentan con el respaldo del alcalde Román Alberto Cepeda González, a quien reconoció por su compromiso con el impulso de estrategias de prevención y atención en favor de las mujeres.