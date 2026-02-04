Torreón proyecta nuevo panteón de nichos ante alza de cremaciones

TORREÓN, COAH.- Ante el creciente número de cremaciones registradas en la ciudad, la administración municipal de Torreón proyecta la construcción de un nuevo panteón enfocado en el resguardo de urnas, con un modelo moderno y eficiente que busca responder a las nuevas necesidades funerarias de la población.

El proyecto, que actualmente se encuentra en etapa de diseño, contempla la edificación de un panteón de nichos cuya principal ventaja es el aprovechamiento del espacio, ya que en el área equivalente a una fosa tradicional se podrían albergar hasta 180 nichos para urnas funerarias.

TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe destaca como pilar de la seguridad en el Sureste de Coahuila, según datos del INEGI

De acuerdo con autoridades municipales, la obra se ubicará frente al panteón Jardines del Tiempo, sobre el bulevar Torreón–Matamoros, una zona estratégica que permitiría facilitar el acceso a este nuevo servicio.

Además de optimizar el uso del suelo, el proyecto tiene como objetivo ofrecer una alternativa más accesible para las familias, fomentando la competencia de precios en el sector funerario y ampliando la oferta de servicios públicos en la ciudad.

Aunque el plan aún no cuenta con una fecha específica de arranque, el gobierno municipal reiteró su compromiso de iniciar la obra durante el presente año, como respuesta directa al alto índice de cremaciones que se registra actualmente en Torreón.