Ramos Arizpe destaca como pilar de la seguridad en el Sureste de Coahuila, según datos del INEGI

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 4 febrero 2026
    Ramos Arizpe destaca como pilar de la seguridad en el Sureste de Coahuila, según datos del INEGI
    Autoridades de los tres órdenes de gobierno participaron en la Mesa de Seguridad realizada en la Presidencia Municipal de Ramos Arizpe. FOTO: CORTESÍA

Autoridades municipales, estatales y federales reforzaron la estrategia de seguridad en Ramos Arizpe

Coahuila se mantiene entre las entidades con mejores indicadores de seguridad, y la región Sureste destaca como una de las zonas más tranquilas del estado, de acuerdo con datos del INEGI, resultado de la coordinación permanente entre los tres órdenes de gobierno, afirmó el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino.

Durante la sesión de la Mesa de Seguridad, realizada en el auditorio de la Presidencia Municipal, el edil subrayó que en Ramos Arizpe la estrategia de seguridad se construye con trabajo diario, coordinación institucional y acciones preventivas constantes, lo que ha permitido fortalecer la paz social y la confianza ciudadana.

TE PUEDE INTERESAR: INE arranca en Coahuila visitas domiciliarias para integrar casillas electorales

En la reunión se revisaron los resultados de los operativos implementados en las últimas semanas, así como los reportes presentados por las distintas corporaciones que integran el esquema de seguridad regional. A partir de este análisis, se definieron nuevas líneas de acción para reforzar los rondines, la vigilancia y las tareas de prevención del delito.

Gutiérrez Merino destacó que uno de los pilares de esta estrategia es la interconexión del Centro de Inteligencia y Monitoreo C2 municipal con el C4 estatal, lo que permite una respuesta más rápida y eficiente ante cualquier incidente. A ello se suman los recorridos permanentes en colonias prioritarias, zonas comerciales y bancarias, así como en los ejidos del municipio.

$!Ramos Arizpe mantiene indicadores de inseguridad a la baja al fortalecer coordinación con el Estado y la Federación.
Ramos Arizpe mantiene indicadores de inseguridad a la baja al fortalecer coordinación con el Estado y la Federación. FOTO: CORTESÍA

El alcalde enfatizó que estas acciones no solo buscan inhibir conductas delictivas, sino también elevar la calidad de vida de las familias de Ramos Arizpe y contribuir a que Coahuila consolide su posición como uno de los estados más seguros del país.

En la mesa de seguridad participaron el secretario del Ayuntamiento, Alejandro González Farías; el director de Seguridad Pública Municipal, Rolando Álvarez Flores; el comisionado de Seguridad de Saltillo, Miguel Ángel Garza Félix; el comandante del 69 Batallón de Infantería de la Sexta Zona Militar, Luis Adolfo Márquez Tello, así como representantes de corporaciones estatales y federales.

El Gobierno Municipal reiteró que la coordinación interinstitucional seguirá siendo una prioridad para mantener la estabilidad y reforzar las condiciones de seguridad en la región sureste del estado.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

Personajes


Tomas Gutiérrez Merino

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Plan a lo seguro

Plan a lo seguro
true

Invasión de 1847: La insultante provocación de Trump a México
true

POLITICÓN: Morena cambia las reglas... La 4T en Coahuila apostará sus plurinominales a operadores de base
Cámaras urbanas captaron el momento en que tres sujetos agredieron a dos jóvenes en la colonia República.

Videovigilancia exhibe agresión y permite detención de tres jóvenes en Saltillo
La política exterior de Trump, destaca HRW, “ha trastocado los cimientos del orden basado en normas”, lo que afecta los derechos humanos.

Alerta HRW de desorden mundial debido a Trump
Autoridades deportivas, asociaciones y cuerpos arbitrales dialogaron sobre la estructura y regulación del Flag Football en la Región Centro.

AFAEC y Deporte de Monclova fortalecen coordinación para el desarrollo del Flag Football
Walmart hace historia al superar el billón de dólares en valor de mercado, consolidándose como el primer minorista tradicional en unirse al exclusivo club de los gigantes tecnológicos.

De minorista tradicional a gigante tecnológico: Walmart alcanza la valuación billonaria
Mientras que los agentes locales pueden ser demandados bajo la Sección 1983, los oficiales federales como los de ICE gozan de una inmunidad que nuevas propuestas legales buscan limitar.

Un viejo artículo legal podría ser clave para responsabilizar a los agentes del ICE