Ramos Arizpe destaca como pilar de la seguridad en el Sureste de Coahuila, según datos del INEGI

Coahuila se mantiene entre las entidades con mejores indicadores de seguridad, y la región Sureste destaca como una de las zonas más tranquilas del estado, de acuerdo con datos del INEGI, resultado de la coordinación permanente entre los tres órdenes de gobierno, afirmó el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino.

Durante la sesión de la Mesa de Seguridad, realizada en el auditorio de la Presidencia Municipal, el edil subrayó que en Ramos Arizpe la estrategia de seguridad se construye con trabajo diario, coordinación institucional y acciones preventivas constantes, lo que ha permitido fortalecer la paz social y la confianza ciudadana.

En la reunión se revisaron los resultados de los operativos implementados en las últimas semanas, así como los reportes presentados por las distintas corporaciones que integran el esquema de seguridad regional. A partir de este análisis, se definieron nuevas líneas de acción para reforzar los rondines, la vigilancia y las tareas de prevención del delito.

Gutiérrez Merino destacó que uno de los pilares de esta estrategia es la interconexión del Centro de Inteligencia y Monitoreo C2 municipal con el C4 estatal, lo que permite una respuesta más rápida y eficiente ante cualquier incidente. A ello se suman los recorridos permanentes en colonias prioritarias, zonas comerciales y bancarias, así como en los ejidos del municipio.