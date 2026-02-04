Ramos Arizpe destaca como pilar de la seguridad en el Sureste de Coahuila, según datos del INEGI
Autoridades municipales, estatales y federales reforzaron la estrategia de seguridad en Ramos Arizpe
Coahuila se mantiene entre las entidades con mejores indicadores de seguridad, y la región Sureste destaca como una de las zonas más tranquilas del estado, de acuerdo con datos del INEGI, resultado de la coordinación permanente entre los tres órdenes de gobierno, afirmó el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino.
Durante la sesión de la Mesa de Seguridad, realizada en el auditorio de la Presidencia Municipal, el edil subrayó que en Ramos Arizpe la estrategia de seguridad se construye con trabajo diario, coordinación institucional y acciones preventivas constantes, lo que ha permitido fortalecer la paz social y la confianza ciudadana.
En la reunión se revisaron los resultados de los operativos implementados en las últimas semanas, así como los reportes presentados por las distintas corporaciones que integran el esquema de seguridad regional. A partir de este análisis, se definieron nuevas líneas de acción para reforzar los rondines, la vigilancia y las tareas de prevención del delito.
Gutiérrez Merino destacó que uno de los pilares de esta estrategia es la interconexión del Centro de Inteligencia y Monitoreo C2 municipal con el C4 estatal, lo que permite una respuesta más rápida y eficiente ante cualquier incidente. A ello se suman los recorridos permanentes en colonias prioritarias, zonas comerciales y bancarias, así como en los ejidos del municipio.
El alcalde enfatizó que estas acciones no solo buscan inhibir conductas delictivas, sino también elevar la calidad de vida de las familias de Ramos Arizpe y contribuir a que Coahuila consolide su posición como uno de los estados más seguros del país.
En la mesa de seguridad participaron el secretario del Ayuntamiento, Alejandro González Farías; el director de Seguridad Pública Municipal, Rolando Álvarez Flores; el comisionado de Seguridad de Saltillo, Miguel Ángel Garza Félix; el comandante del 69 Batallón de Infantería de la Sexta Zona Militar, Luis Adolfo Márquez Tello, así como representantes de corporaciones estatales y federales.
El Gobierno Municipal reiteró que la coordinación interinstitucional seguirá siendo una prioridad para mantener la estabilidad y reforzar las condiciones de seguridad en la región sureste del estado.