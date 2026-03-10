Torreón prueba chatbot con IA para atender reportes ciudadanos
El sistema, llamado “Max”, busca agilizar la recepción de quejas y solicitudes relacionadas con servicios municipales
TORREÓN; COAH.— El Municipio de Torreón puso en marcha la fase operativa de “Max”, un chatbot o agente de inteligencia artificial diseñado para recibir y canalizar reportes ciudadanos. El objetivo es agilizar la atención a solicitudes relacionadas con servicios públicos.
Al respecto, el director de Atención Ciudadana, Cristian López Chávez, explicó que la herramienta forma parte de una estrategia para modernizar la atención a la población y que los reportes puedan enviarse de manera inmediata.
“El sistema utiliza un lenguaje claro y accesible para que cualquier persona pueda interactuar de manera sencilla y obtener respuestas rápidas a sus solicitudes”, señaló.
Aseguró que Torreón sería el primer municipio del país con más de 500 mil habitantes en implementar un sistema de atención ciudadana basado en inteligencia artificial, lo que, dijo, representa un paso hacia un modelo de ciudad inteligente.
El funcionario explicó que el proyecto fue desarrollado con asesoría de la Aceleradora de Ciudades, una iniciativa que impulsa proyectos de innovación pública en municipios del país.
Añadió que este tipo de herramientas se alinean con modelos de ciudades inteligentes impulsados por organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que promueven el uso de tecnología para mejorar la gestión urbana, la transparencia y la calidad de los servicios públicos.
López Chávez indicó que, en fases posteriores, el agente de inteligencia artificial ampliará sus funciones para orientar a la ciudadanía en distintos trámites municipales.
A través de “Max”, se atenderán solicitudes como licencias de funcionamiento, permisos de poda y tala de árboles, procedimientos administrativos, así como la consulta y pago del impuesto predial o información sobre multas.
En esta primera etapa, el sistema opera las 24 horas del día durante todo el año, permitiendo registrar reportes, quejas o solicitudes relacionadas con servicios públicos municipales. El lanzamiento oficial del chatbot será anunciado próximamente.
El número para interactuar por WhatsApp con el agente digital es 871 963 9309. También se mantendrán los canales tradicionales para reportes, como la línea telefónica 073, las redes sociales oficiales del Municipio y la página web del Ayuntamiento.