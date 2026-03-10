Torreón prueba chatbot con IA para atender reportes ciudadanos

TORREÓN; COAH.— El Municipio de Torreón puso en marcha la fase operativa de “Max”, un chatbot o agente de inteligencia artificial diseñado para recibir y canalizar reportes ciudadanos. El objetivo es agilizar la atención a solicitudes relacionadas con servicios públicos.

Al respecto, el director de Atención Ciudadana, Cristian López Chávez, explicó que la herramienta forma parte de una estrategia para modernizar la atención a la población y que los reportes puedan enviarse de manera inmediata.

“El sistema utiliza un lenguaje claro y accesible para que cualquier persona pueda interactuar de manera sencilla y obtener respuestas rápidas a sus solicitudes”, señaló.

Aseguró que Torreón sería el primer municipio del país con más de 500 mil habitantes en implementar un sistema de atención ciudadana basado en inteligencia artificial, lo que, dijo, representa un paso hacia un modelo de ciudad inteligente.

El funcionario explicó que el proyecto fue desarrollado con asesoría de la Aceleradora de Ciudades, una iniciativa que impulsa proyectos de innovación pública en municipios del país.