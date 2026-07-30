Torreón: retiran puente peatonal de Revolución y Vasconcelos; cruces serán a nivel por petición de colectivos

Juan Adolfo Von Bertrab, director de Obras Públicas, explicó que la estructura fue desmontada entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana para evitar afectaciones durante el día. Las escaleras restantes serán retiradas entre este miércoles y jueves, según la programación de los trabajos.

TORREÓN, COAH.- El puente peatonal concesionado ubicado sobre el bulevar Revolución , en su cruce con Vasconcelos, fue retirado durante la madrugada como parte de los trabajos del Sistema Vial Revolución-Vasconcelos, que registra un avance físico cercano al 30 por ciento.

El puente ya no será reinstalado en este punto. Los peatones cruzarán a nivel de calle, una medida que responde también a la petición de colectivos peatonales, quienes han planteado que este tipo de cruces sean a nivel y no mediante puentes que obliguen a utilizar escaleras o rampas.

Los pasos peatonales estarán ubicados en las esquinas y contarán con señalización, elementos de accesibilidad y superficies podotáctiles. Von Bertrab pidió a los peatones utilizar estos cruces y extremar precauciones debido a que la zona continuará en construcción.

El otro puente, de estructura curva y vinculado al sistema BRT, sí permanecerá en el sitio. Será reforzado y sus apoyos se desplazarán aproximadamente un metro hacia las orillas para permitir la continuidad de las obras.

El posible traslado del puente concesionado dependerá de las gestiones que realice el propietario ante las autoridades correspondientes, por lo que Obras Públicas no contempla su reposición en ese cruce.

Von Bertrab también pidió a los automovilistas reducir la velocidad en las laterales, donde el límite durante los trabajos será de aproximadamente 20 kilómetros por hora, incluso cuando la vialidad parezca despejada.

La recomendación es mantener precaución ante la presencia de maquinaria, trabajadores o materiales propios de una obra en construcción, mientras avanzan los trabajos de cimentación del nuevo sistema vial.