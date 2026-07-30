Arranca ‘A Darle Parejo’ en Torreón; destinarán 100 mdp a servicios públicos y pavimentación

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    Arranca ‘A Darle Parejo’ en Torreón; destinarán 100 mdp a servicios públicos y pavimentación
    El Ayuntamiento de Torreón puso en marcha el programa “A Darle Parejo” en el ejido La Concha, con una inversión inicial de 26 millones de pesos para rehabilitar vialidades y atender el rezago en infraestructura. SANDRA GÓMEZ

El Ayuntamiento de Torreón puso en marcha el programa “A Darle Parejo” en el ejido La Concha, con una inversión inicial de 26 millones de pesos para rehabilitar vialidades y atender el rezago en infraestructura

TORREÓN, COAH.- Con una inversión enfocada en la seguridad vial e infraestructura urbana, este jueves el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís dio el banderazo inicial al programa de mantenimiento ”A Darle Parejo”, el cual arrancó sus labores en el ejido La Concha.

La iniciativa, impulsada por la administración municipal, busca rescatar y conservar las arterias viales de la ciudad para garantizar el tránsito seguro de peatones y automovilistas. Bajo el lema ”En Torreón Vamos Seguros”, el edil aseguró que este principio rige cada obra, rehabilitación de espacio público y estrategia implementada en el municipio.

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$!Miguel Ángel Riquelme Solís dio el banderazo de arranque al programa “A Darle Parejo” y entregó uniformes al personal del SIMV.
Miguel Ángel Riquelme Solís dio el banderazo de arranque al programa “A Darle Parejo” y entregó uniformes al personal del SIMV. SANDRA GÓMEZ

Durante el evento de arranque, el presidente municipal realizó la entrega formal de uniformes y calzado industrial a las cuadrillas del Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV).

Tras reconocer el esfuerzo de los trabajadores, Riquelme Solís adelantó que en las próximas semanas se entregará nueva maquinaria pesada, incluyendo camiones y retroexcavadoras.

El alcalde enfatizó que la meta central de su gestión es mantener presencia en todos los sectores del municipio para resolver rezagos prioritarios en agua potable, bacheo, pavimentación y transporte público.

“Venimos a trabajar con ustedes, con la gente, a continuar lo que se ha estado haciendo y enfocar el recurso a todas las obras prioritarias que ustedes necesitan. Vamos en una ruta muy segura. Vamos Seguros, aquí en Torreón; con pavimento y bacheo vamos seguros”, afirmó el munícipe.

Asimismo, resaltó la coordinación con el gobernador Manolo Jiménez para concretar proyectos clave en materia de obra pública y apoyos sociales.

$!El programa contempla 16 cuadrillas de bacheo, la rehabilitación de más de mil 700 metros cuadrados de carpeta asfáltica y la atención de alrededor de 200 baches en La Concha.
El programa contempla 16 cuadrillas de bacheo, la rehabilitación de más de mil 700 metros cuadrados de carpeta asfáltica y la atención de alrededor de 200 baches en La Concha. SANDRA GÓMEZ

Por su parte, el director del SIMV, David Gerardo Fernández Hernández, detalló que el programa opera con 16 cuadrillas de bacheo, integradas por 80 trabajadores capacitados. Precisó que los trabajos iniciales cuentan con una partida de 26 millones de pesos municipales e intervendrán 1,716.20 metros cuadrados de carpeta asfáltica en La Concha, además de atender unos 200 baches en beneficio directo de 4 mil habitantes.

Al acto asistieron Hugo Dávila Prado, en representación del Ejecutivo estatal; las diputadas locales Olivia Martínez Leyva y Ximena Villarreal (electa); Omar Morales Rodríguez, coordinador de sector; así como los vecinos María Guadalupe Rodríguez y Pedro Gerardo Salazar García.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

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Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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