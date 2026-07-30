Arranca ‘A Darle Parejo’ en Torreón; destinarán 100 mdp a servicios públicos y pavimentación

TORREÓN, COAH.- Con una inversión enfocada en la seguridad vial e infraestructura urbana, este jueves el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís dio el banderazo inicial al programa de mantenimiento ”A Darle Parejo”, el cual arrancó sus labores en el ejido La Concha. La iniciativa, impulsada por la administración municipal, busca rescatar y conservar las arterias viales de la ciudad para garantizar el tránsito seguro de peatones y automovilistas. Bajo el lema ”En Torreón Vamos Seguros”, el edil aseguró que este principio rige cada obra, rehabilitación de espacio público y estrategia implementada en el municipio.

Durante el evento de arranque, el presidente municipal realizó la entrega formal de uniformes y calzado industrial a las cuadrillas del Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV). Tras reconocer el esfuerzo de los trabajadores, Riquelme Solís adelantó que en las próximas semanas se entregará nueva maquinaria pesada, incluyendo camiones y retroexcavadoras. El alcalde enfatizó que la meta central de su gestión es mantener presencia en todos los sectores del municipio para resolver rezagos prioritarios en agua potable, bacheo, pavimentación y transporte público. “Venimos a trabajar con ustedes, con la gente, a continuar lo que se ha estado haciendo y enfocar el recurso a todas las obras prioritarias que ustedes necesitan. Vamos en una ruta muy segura. Vamos Seguros, aquí en Torreón; con pavimento y bacheo vamos seguros”, afirmó el munícipe. Asimismo, resaltó la coordinación con el gobernador Manolo Jiménez para concretar proyectos clave en materia de obra pública y apoyos sociales.

Por su parte, el director del SIMV, David Gerardo Fernández Hernández, detalló que el programa opera con 16 cuadrillas de bacheo, integradas por 80 trabajadores capacitados. Precisó que los trabajos iniciales cuentan con una partida de 26 millones de pesos municipales e intervendrán 1,716.20 metros cuadrados de carpeta asfáltica en La Concha, además de atender unos 200 baches en beneficio directo de 4 mil habitantes. Al acto asistieron Hugo Dávila Prado, en representación del Ejecutivo estatal; las diputadas locales Olivia Martínez Leyva y Ximena Villarreal (electa); Omar Morales Rodríguez, coordinador de sector; así como los vecinos María Guadalupe Rodríguez y Pedro Gerardo Salazar García.