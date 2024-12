Torreón: Se mantiene zozobra por paradero de Jesús de la Torre, lleva 11 días desaparecido

TORREÓN, COAH.- Jesús de la Torre Ramos, de 21 años, desapareció el 10 de diciembre en Torreón cuando se dirigía a casa de su abuela, en el centro. A la fecha su familia no sabe nada de él y solicitaron el apoyo a la ciudadanía y autoridades para dar con el paradero.

Su padre, Jesús de la Torre, contó que interpusieron la denuncia por desaparición el 13 de diciembre, pero a la fecha las autoridades no han hecho pública la ficha de búsqueda.

“No han subido ficha ni reporte. No la han hecho pública y desconocemos por qué. Deben de cumplir con lo que corresponde. No hemos visto apoyo, si se lo proponen lo pueden hallar, pero no sé por qué no lo hacen”, cuestionó.

Jesús de la Torre relató que su hijo salió entre 2 y 2 y media de la tarde de su domicilio en Villas San Agustín con rumbo al centro, a la altura del Bosque Venustiano Carranza. Viajaba en transporte público.

Sin embargo, en algún momento dejó de contestar llamadas y mensajes. “Le entraban los mensajes, pero ya no contestó”, dijo de la Torre.