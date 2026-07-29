Torreón: tras presión social, revisará Fiscalía de Coahuila medidas de protección por caso Nora

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    Torreón: tras presión social, revisará Fiscalía de Coahuila medidas de protección por caso Nora
    El delegado de la Fiscalía en la Región Laguna I, Carlos Rangel Gámez, informó que el caso derivó en una revisión de los protocolos de medidas de protección para mujeres en situación de riesgo. SANDRA GÓMEZ

El delegado regional informó que el presunto responsable permanece vinculado a proceso y que se fortalecerán los protocolos de atención a víctimas en riesgo

TORREÓN, COAH.- La respuesta institucional al feminicidio de Nora Cecilia Salazar Chávez en Torreón dio un paso formal en los tribunales, pero también abrió una revisión interna de los esquemas de protección para mujeres en situación de riesgo.

El presunto responsable ya fue vinculado a proceso e ingresado al Centro de Reinserción Social (Cereso), donde permanecerá bajo la medida cautelar de prisión preventiva durante los seis meses fijados para la investigación complementaria.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/en-torreon-se-manifiestan-para-exigir-justicia-por-el-feminicidio-de-nora-cecilia-NF22502825

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Laguna I, Carlos Rangel Gámez, informó sobre los avances del expediente e indicó que, por instrucción del fiscal general Federico Fernández Montañez, se mantiene un seguimiento directo del caso.

Agregó que la dependencia mantiene comunicación permanente con las hermanas de la víctima para brindarles acompañamiento mediante el área de atención integral a víctimas indirectas.

La judicialización del caso avanzó luego de que las autoridades ejecutaran la orden de aprehensión y presentaran al imputado ante la autoridad judicial, donde se determinó que permanecerá en reclusión mientras concluyen las investigaciones para la formulación de la acusación.

REVISARÁN PROTOCOLOS DE PROTECCIÓN

Ante las movilizaciones y reclamos ciudadanos registrados tras el crimen, Rangel Gámez señaló que las víctimas indirectas reciben actualizaciones periódicas sobre el avance de la carpeta de investigación.

No obstante, subrayó que parte de la información del procedimiento debe mantenerse bajo reserva legal para no comprometer el desarrollo del proceso penal.

En cuanto a la situación de los tres hijos menores de Nora Cecilia, explicó que los temas relacionados con su custodia corresponden a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), instancia con la que la Fiscalía mantiene coordinación para garantizar su protección.

El funcionario indicó que el caso también motivó una revisión de la efectividad de las medidas de protección otorgadas previamente. Explicó que estos esquemas se aplican conforme al nivel de riesgo detectado y precisó que, al momento de la agresión, Nora ya no habitaba la vivienda donde originalmente se brindaba el resguardo, lugar al que el presunto agresor ingresó para cometer el delito.

Frente a los cuestionamientos sobre el seguimiento del caso, confirmó que la Fiscalía revisará los protocolos operativos relacionados con las medidas de protección para fortalecer los mecanismos de reacción y prevenir hechos similares. También recordó que los canales de denuncia permanecen disponibles las 24 horas para atender cualquier reporte de riesgo.

Finalmente, hizo un llamado para que posibles víctimas anteriores del imputado o personas que cuenten con información sobre otros hechos delictivos acudan a presentar su declaración, con el propósito de robustecer la investigación. Añadió que la detención del presunto responsable se concretó en menos de dos horas después de que se recibió el reporte.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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