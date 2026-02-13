Torreón y Estados Unidos refuerzan lazos económicos y educativos

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral en materia económica, educativa y cultural, el alcalde de Román Cepeda sostuvo una reunión de trabajo con la cónsul general de Estados Unidos en Monterrey, Melissa Bishop.

Durante el encuentro, realizado en Torreón, el edil expuso los indicadores de seguridad que mantiene la ciudad, los cuales —subrayó— han sido clave para generar confianza entre inversionistas y socios internacionales.

En ese contexto, se analizaron oportunidades para ampliar el intercambio comercial, atraer nuevas inversiones y consolidar proyectos industriales en la región de La Laguna.

Uno de los temas centrales fue el impulso a los intercambios académicos para estudiantes y profesores, con el propósito de fomentar una visión global entre los jóvenes torreonenses, así como facilitar el acceso a becas y programas de movilidad en instituciones de educación superior de ambos países.

Asimismo, se abordó la posibilidad de gestionar nuevas rutas aéreas entre Torreón y ciudades de Estados Unidos, como parte de una estrategia para fortalecer la conectividad, el turismo de negocios y el desarrollo económico regional.

El alcalde explicó que esta reunión se enmarca en una agenda más amplia de promoción económica que encabeza el gobernador de Coahuila, orientada a incrementar la inversión norteamericana en el estado y a consolidar un crecimiento sostenido que se traduzca en empleo y bienestar para la población.

Por su parte, la diplomática estadounidense manifestó el interés de empresas de su país en respaldar proyectos productivos en La Laguna, reconociendo el clima de seguridad y estabilidad que ofrece la región.