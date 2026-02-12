Con pago millonario libra prisión exdirigente de la CMIC en Monclova

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/ 12 febrero 2026
    Con pago millonario libra prisión exdirigente de la CMIC en Monclova
    La CMIC región Centro informó que los recursos recuperados permitirán cubrir adeudos fiscales y reforzar su fondo de contingencia tras el quebranto financiero. LIDIET MEXICANO
Lidiet Mexicano
por Lidiet Mexicano

COMPARTIR

TEMAS


Desvíos
delitos
Jueces

Localizaciones


Monclova

Organizaciones


CMIC

Ricardo Gutiérrez cubrió 3.8 millones de pesos por reparación del daño y evitó cumplir una sentencia de nueve años por administración fraudulenta; el recurso será usado para sanear las finanzas del organismo

MONCLOVA, COAH.- Ricardo Gutiérrez, exdirigente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en la región Centro, evitó ingresar a prisión tras cubrir un pago de 3.8 millones de pesos como reparación del daño por el delito de administración fraudulenta, a pesar de que pesaba en su contra una sentencia de nueve años.

El acuerdo económico puso fin a un litigio que se prolongó durante seis años y que tuvo su origen en irregularidades detectadas en el manejo de recursos durante su gestión al frente del organismo empresarial en Monclova.

TE PUEDE INTERESAR: Niega hija del vocero de abogados de Monclova agresión a menor; asegura que fue empujada (video)

De acuerdo con integrantes del gremio constructor, el monto inicialmente observado era de un millón 890 mil pesos, pero tras actualizaciones y ajustes legales la cifra se elevó a cuatro millones.

A ese total se le descontaron 200 mil pesos correspondientes a un depósito previo, por lo que la cantidad final quedó establecida en 3.8 millones de pesos, mismos que ya fueron cubiertos por el exdirigente.

Carlos Elizondo Delgado, empresario y miembro de la CMIC, confirmó que con este arreglo se logró la restitución del capital afectado, lo que permitirá a la cámara estabilizar sus finanzas y fortalecer su operación interna.

Precisó que los recursos recuperados se destinarán al pago de compromisos fiscales pendientes y a la reconstrucción del fondo de contingencia que se vio mermado tras el quebranto financiero.

TE PUEDE INTERESAR: Confirman tres postores para adquirir AHMSA; se acerca la subasta definitiva

Asimismo, se informó que conforme a los lineamientos nacionales de la CMIC, Ricardo Gutiérrez no podrá reincorporarse a ninguna delegación del organismo en el país, con lo que se cierra un episodio que impactó de manera significativa la vida interna del sector constructor en la región Centro.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Desvíos
delitos
Jueces

Localizaciones


Monclova

Organizaciones


CMIC

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
4T: La caja de Pandora

4T: La caja de Pandora
true

Amenaza la nociva 4T a la minería
true

POLITICÓN: ¿Tendrá la CTM sello coahuilense? Tereso Medina es el favorito, pero no tiene segura la dirigencia nacional
El caso de agresión en Plaza Cocoa se resolvió mediante un acuerdo reparatorio que incluyó compensación económica y terapias psicológicas para los menores involucrados.

Concluye caso de Plaza Cocoa de Saltillo con acuerdo reparatorio; agresores recibirán terapia
El despliegue probablemente vendría de la costa este de Estados Unidos, y un portaaviones se está preparando para salir al mar en dos semanas.

Pentágono ordena a un segundo grupo de ataque de portaaviones prepararse para su despliegue en Oriente Medio
Además del formato por equipos, se jugará el FCG Western States Cup a 54 hoyos.

Saltillense Alberto Rodríguez, convocado al Tri de golf para torneo ante EU y Canadá
El secretario de Energía de EU, Chris Wright, llegó a Venezuela para impulsar una reforma más audaz de la industria energética, dejando claro que Estados Unidos podría usar su posición como gigante económico para lograr estos objetivos.

EU presiona a Venezuela para que haga más por estimular la inversión
Sonja Lyubomirsky ha sido una destacada investigadora en la ciencia de la felicidad durante décadas y durante el mismo tiempo, la gente le ha preguntado: ¿Cuál es el secreto?

¿Cuál es el secreto de la felicidad? Estos investigadores tienen una teoría