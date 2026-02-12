Con pago millonario libra prisión exdirigente de la CMIC en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Ricardo Gutiérrez, exdirigente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en la región Centro, evitó ingresar a prisión tras cubrir un pago de 3.8 millones de pesos como reparación del daño por el delito de administración fraudulenta, a pesar de que pesaba en su contra una sentencia de nueve años.

El acuerdo económico puso fin a un litigio que se prolongó durante seis años y que tuvo su origen en irregularidades detectadas en el manejo de recursos durante su gestión al frente del organismo empresarial en Monclova.

De acuerdo con integrantes del gremio constructor, el monto inicialmente observado era de un millón 890 mil pesos, pero tras actualizaciones y ajustes legales la cifra se elevó a cuatro millones.

A ese total se le descontaron 200 mil pesos correspondientes a un depósito previo, por lo que la cantidad final quedó establecida en 3.8 millones de pesos, mismos que ya fueron cubiertos por el exdirigente.

Carlos Elizondo Delgado, empresario y miembro de la CMIC, confirmó que con este arreglo se logró la restitución del capital afectado, lo que permitirá a la cámara estabilizar sus finanzas y fortalecer su operación interna.

Precisó que los recursos recuperados se destinarán al pago de compromisos fiscales pendientes y a la reconstrucción del fondo de contingencia que se vio mermado tras el quebranto financiero.

Asimismo, se informó que conforme a los lineamientos nacionales de la CMIC, Ricardo Gutiérrez no podrá reincorporarse a ninguna delegación del organismo en el país, con lo que se cierra un episodio que impactó de manera significativa la vida interna del sector constructor en la región Centro.