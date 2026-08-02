Va Torres Cofiño por plan urgente contra apagones en La Laguna

La iniciativa va dirigida a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de Energía (Sener), la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), instándolas a diagnosticar, fortalecer y modernizar de inmediato la infraestructura eléctrica regional.

TORREÓN, COAH.- Ante las constantes interrupciones en el suministro eléctrico que han azotado a Torreón y a la Comarca Lagunera en los últimos meses, el diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN), Marcelo Torres Cofiño, presentó un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para exigir un plan de contingencia urgente a las autoridades federales del sector energético.

“La Laguna no puede seguir viviendo a oscuras. No estamos hablando únicamente de electricidad; estamos hablando de la competitividad de nuestra región, de miles de empleos, de la operación de hospitales, del suministro de agua potable y del patrimonio de las familias”, aseveró el legislador.

EXIGEN CUENTAS E INFORMES DE DAÑOS

La propuesta contempla que la CFE rinda un informe técnico pormenorizado sobre los cortes registrados durante 2025 y 2026. Este documento deberá detallar el número de fallas, sus causas de origen, las zonas impactadas, el estado real de las subestaciones y redes, así como el monto de las inversiones ejercidas en la zona.

Torres Cofiño enfatizó que las fallas dejaron de ser eventos aislados para convertirse en un freno al desarrollo del norte del país, trasladando un costo económico injusto a la ciudadanía.

“Cada apagón tiene un costo. Lo pagan las familias cuando se descomponen sus aparatos; lo pagan los pequeños negocios cuando pierden ventas; lo pagan las industrias cuando detienen su producción; y lo pagan los ciudadanos cuando se afecta el suministro de agua. Esa factura no puede seguir trasladándose a la sociedad”, recriminó.

REDES PRIORITARIAS Y MESA TÉCNICA PERMANENTE

Dentro de los puntos clave del acuerdo, el congresista planteó la ejecución de un Programa Extraordinario de Diagnóstico, Mantenimiento y Modernización, priorizando las áreas con mayor incidencia de fallas y la infraestructura crítica de la que dependen pozos de agua potable, centros de salud e instalaciones de seguridad pública.

Asimismo, se solicitó la creación de una Mesa Técnica Permanente de Coordinación donde converjan autoridades de los tres órdenes de gobierno, organismos operadores de agua, cámaras empresariales, la academia y la sociedad civil para dar seguimiento puntual a las soluciones.

El diputado panista aclaró que el exhorto no busca prejuzgar las causas, sino garantizar la transparencia e impulsar inversiones estratégicas.

“Fortalecer la red no es un gasto, es una inversión para garantizar certidumbre y desarrollo. La energía eléctrica no puede convertirse en un obstáculo para La Laguna”, concluyó.