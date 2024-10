¡Victoria torreonense! Ganan estudiantes medalla de oro en competencia internacional de robótica en Grecia

TORREÓN, COAH.- La Selección Nacional de Robótica, representada por el equipo Cerbotics del Colegio Cervantes de Torreón, ganó la medalla de oro “Albert Einstein Award for FIRST Global International Excellence” en el FIRST Global Challenge 2024, realizado del 26 al 29 de septiembre en Atenas, Grecia.

Este galardón se otorga al equipo cuyo robot muestra el mejor desempeño y que, además, ejemplifica los principios fundamentales de la comunidad FIRST. Además de este reconocimiento, el equipo obtuvo otros dos premios: el “Social Media Challenge Award” y el “Video Storytelling Award”.

El premio “Albert Einstein” es el más prestigioso de la competencia internacional de robótica, y se entrega al equipo con el mejor rendimiento en el desafío global, destacando también su compromiso con los valores de la comunidad FIRST. En 2022, en Ginebra, Suiza, el equipo mexicano también fue galardonado con este reconocimiento.

El FIRST Global Challenge es una competencia internacional de robótica de tipo olímpico que en 2024 reunió a estudiantes de más de 190 países, con el objetivo de resolver retos globales mediante la tendencia STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Este año, el tema fue “Alimentar el futuro”, retando a los equipos a abordar los desafíos para garantizar una alimentación segura, equitativa, nutritiva y responsable con el medio ambiente.

Según información del Colegio Cervantes, la competencia inició el jueves 26 de septiembre con prácticas, preparación de pits, inspección de robots y una ceremonia de inauguración que contó con la presencia del Primer Ministro de Grecia, autoridades de FIRST, y un show de Black Eyed Peas.

En los últimos 12 años, el Colegio Cervantes ha trabajado a través de su proyecto de robótica para formar líderes en ciencia, tecnología e innovación a nivel nacional e internacional. Se informó que el equipo llegará este jueves 3 de octubre, a las 22:00 horas, al Aeropuerto Internacional Francisco Sarabia de Torreón.