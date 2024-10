¡Felicidades! Brillan estudiantes de Coahuila en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas

La experiencia fue, según Diego, inolvidable. “La emoción de representar a Coahuila y competir contra los mejores del país era abrumadora. Mis nervios eran intensos, pero el apoyo de mi familia y mis maestros me ayudó a mantenerme enfocado”, añadió.

“Pasar al nivel estatal fue un gran logro y me sentí emocionado al ser uno de los tres seleccionados para representar a Coahuila” , comentó. Su equipo, conformado por Alexis de Saltillo y Miguel Ángel de Torreón , trabajó en perfecta armonía, lo que resultó en su victoria en la categoría por equipos.

Diego recuerda con emoción el recorrido que lo llevó hasta la Olimpiada Nacional. “Todo comenzó en diciembre de 2023, cuando participé en la fase municipal de la OMEP . Aunque sabía que competía contra niños mayores, eso me motivó a dar lo mejor de mí”.

La colaboración y confianza entre él y sus compañeros fueron claves para su éxito, y la noticia de su preselección para la International Mathematics Competition (IMC) fue un premio a su arduo trabajo.

Por su parte, Axel Salazar también tuvo una experiencia enriquecedora en el evento. Aunque no logró medalla, su desempeño fue notable. “A pesar de no haber obtenido una medalla, me siento feliz de haber llegado a esta etapa. Quedamos séptimos en la competencia por equipos, lo cual es un gran logro”, expresó Axel.

Resaltó la importancia de la convivencia y el aprendizaje compartido con otros participantes, destacando que el ambiente fue positivo y estimulante.

Ambos estudiantes no solo reflejan el espíritu competitivo de la Olimpiada, sino también el esfuerzo y la dedicación que requieren disciplinas como las matemáticas. La preparación que recibieron de sus maestros, como Isaac Aguirre, Adalberto Aguirre y el profe Brandon, fue crucial para que lograran alcanzar sus metas.

La Olimpiada Mexicana de Matemáticas de Educación Básica no solo premia a los ganadores, sino que también fomenta el interés por las ciencias exactas en las nuevas generaciones.