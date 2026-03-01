Wilfred Nyatogo conquista la gloria en el Maratón Lala 2026

Torreón
/ 1 marzo 2026
    Wilfred Nyatogo conquista la gloria en el Maratón Lala 2026
    Wilfred Nyatogo celebra su triunfo tras ejecutar un ataque decisivo en la segunda mitad de la carrera. SANDRA GÓMEZ

Nyatogo confirmó que volverá el próximo año para defender el título y mejorar su marca

TORREÓN, COAH.- Tras cruzar la meta como el gran vencedor, el fondista africano compartió su alegría por haber alcanzado el objetivo que se le había escapado en años previos.

“Siento una felicidad enorme. Logré lo que me propuse para este año”, señaló Nyatogo, haciendo alusión a su participación en 2024, cuando se quedó a las puertas de la victoria.

La clave del triunfo residió en un cambio de ritmo temprano. Según relató el atleta, el pelotón puntero mantenía una marcha demasiado pausada durante la primera mitad de la competencia.

¿Quién ganó el Maratón Internacional Lala 2026?: Kenianos dominan la edición 37

Wilfred Nyatogo conquistó la victoria tras un ataque en solitario que resultó decisivo desde el kilómetro 30, superando el bochorno y cumpliendo la meta que se le había escapado el año anterior.
Wilfred Nyatogo conquistó la victoria tras un ataque en solitario que resultó decisivo desde el kilómetro 30, superando el bochorno y cumpliendo la meta que se le había escapado el año anterior. SANDRA GÓMEZ

“Decidí atacar solo porque sentía que el grupo iba muy lento. Mi intención era marcar un tiempo de 2:15, pero las condiciones climáticas lo impidieron”, comentó.

La certeza de que el primer lugar estaba asegurado llegó al pasar la barrera de los 30 kilómetros. Al ver que sus perseguidores no lograban recortar la distancia, Nyatogo supo que su estrategia había funcionado: “Entre el kilómetro 28 y el 32 sentí que tenía el control total. En ese punto supe que la carrera ya era mía”.

A pesar de los estragos causados por el bochorno, el keniano elogió el trazado de la competencia: “La ruta es excelente, muy buena para correr.

El único obstáculo real fue la humedad excesiva; espero que el próximo año el clima sea más favorable”.

El esfuerzo realizado tiene un propósito claro: el bienestar de sus seres queridos en Kenia. “Todo mi desempeño es para ayudar a mis padres y hermanos. Dios me dio este don para poder apoyarlos”, expresó conmovido el corredor, quien reside en México de forma independiente mientras su familia permanece en África.

Nyatogo no planea detenerse; su calendario ya marca el Maratón de Puerto Vallarta como su siguiente desafío.

Según relató el atleta, el pelotón puntero mantenía una marcha demasiado pausada durante la primera mitad de la competencia.
Según relató el atleta, el pelotón puntero mantenía una marcha demasiado pausada durante la primera mitad de la competencia. SANDRA GÓMEZ

Además, confirmó su intención de regresar a la Comarca Lagunera el próximo año para defender su título y buscar una marca cronométrica más competitiva.

Con este resultado, Wilfred Nyatogo reafirma su jerarquía en las carreras de fondo en México, demostrando que la determinación personal es capaz de vencer incluso a los pronósticos climáticos más adversos.

