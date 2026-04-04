Tradición y recreación impulsan ambiente festivo en Ramos Arizpe

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Coahuila
/ 4 abril 2026
    Tradición y recreación impulsan ambiente festivo en Ramos Arizpe
    Las cabalgatas no pueden faltar dentro de los festejos de Semana Santa. CORTESÍA

Celebraciones comunitarias y sitios de esparcimiento reúnen a habitantes y turistas, generando convivencia, derrama económica y espacios seguros para disfrutar en familia

RAMOS ARIZPE, COAH.- Durante el periodo vacacional de Semana Santa, Ramos Arizpe registra una intensa dinámica tanto en comunidades rurales como en la ciudad, donde habitantes y visitantes encuentran diversas alternativas para convivir y disfrutar en un entorno familiar.

En los ejidos, las costumbres se mantienen vigentes mediante rodeos, cabalgatas, callejoneadas y bailes populares. Este viernes 3 de abril, actividades en Paredón y Santo Domingo congregaron a cientos de asistentes, creando un ambiente festivo que también beneficia a la economía de las propias comunidades.

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Víctor Rodríguez Fraire, participante en uno de estos eventos, resaltó la importancia de estas celebraciones: “Es un ambiente muy agradable; la gente convive, disfruta y se mantiene viva la tradición, además de apoyar a los habitantes del lugar”.

$!Rodeos y celebraciones comunitarias reúnen a familias en ejidos del municipio.
Rodeos y celebraciones comunitarias reúnen a familias en ejidos del municipio.

CONVIVENCIA PARA TODOS LOS GRUPOS

En la zona urbana, espacios como Dinolandia y AquaRamos se han consolidado como puntos de reunión familiar, al ofrecer opciones accesibles y seguras para niñas, niños y adultos durante esta temporada.

Leslie Murguía, visitante de estos sitios, compartió: “Es una muy buena opción para venir en familia, pasar un buen rato sin gastar demasiado y disfrutar aquí mismo”.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que la combinación de actividades permite fortalecer la convivencia y el desarrollo local: “Hay alternativas para todos, desde nuestras tradiciones hasta espacios recreativos. Buscamos que las familias disfruten y vivan días seguros”.

$!AquaRamos es uno de los sitios más visitados por el turismo.
AquaRamos es uno de los sitios más visitados por el turismo. CORTESÍA

Para este sábado 4 de abril, continuarán rodeos, presentaciones musicales y bailes en distintos puntos rurales, mientras que en la ciudad seguirán operando los centros recreativos, ampliando las opciones para el público.

De forma paralela, se mantiene un operativo de seguridad con la participación de corporaciones de los tres órdenes de gobierno, con presencia en comunidades, espacios públicos y vialidades, para garantizar el orden durante las actividades.

Bajo el eje “Ramos Arizpe tiene su encanto”, el municipio reafirma su identidad como un lugar donde conviven tradición y modernidad, ofreciendo experiencias diversas en un entorno cercano y dinámico.

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