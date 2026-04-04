Aprovechan saltillenses espacios rehabilitados con Activa tu Parque

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Saltillo
/ 4 abril 2026
    Aprovechan saltillenses espacios rehabilitados con Activa tu Parque
    Con el mejoramiento de los espacios públicos en la ciudad, se busca el fortalecimiento del tejido social mediante actividades culturales y deportivas. CORTESÍA

A través del Ayuntamiento de Saltillo, se han intervenido 10 plazas con una inversión de casi 36 millones de pesos

Las plazas y parques rehabilitados de Saltillo a través del programa Activa tu Parque, no solo han sido recuperados físicamente, sino que también se han convertido en puntos de encuentro para actividades recreativas, deportivas y comunitarias en distintos sectores de Saltillo.

De acuerdo con la información, en los 10 espacios intervenidos hasta ahora se han llevado a cabo dinámicas como bailotones, cine en tu colonia, clínicas con Saltillo Soccer, rallys deportivos, talleres de plastilina y torneos de fútbol, además de actividades especiales como karaoke y celebraciones temáticas.

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“En todas estas actividades hemos tenido la asistencia de mil 433 personas, entre niñas, niños, jóvenes y adultos, que disfrutan en instalaciones dignas”, señaló el alcalde Javier Díaz González.

El programa inició en marzo del año pasado y, hasta el momento, suma una inversión de 35.8 millones de pesos, de los cuales 27 por ciento corresponde a aportaciones de empresas.

“Gracias a ello logramos un beneficio directo para más de 109 mil personas que viven a cinco minutos caminando de estas plazas, promoviendo entornos más seguros, activos y con sentido de comunidad”, afirmó el edil.

Además de las actividades organizadas, el Municipio informó que en estos espacios se mantienen acciones periódicas de limpieza, mantenimiento de juegos infantiles, deshierbe, poda, riego y atención al arbolado, así como la plantación de más de 200 árboles.

$!Para que las plazas puedan continuar en funciones, se ha invitado a la ciudadanía a utilizar y mantener en buen estado los espacios.
Para que las plazas puedan continuar en funciones, se ha invitado a la ciudadanía a utilizar y mantener en buen estado los espacios. CORTESÍA

Durante el primer trimestre de este año, algunas de estas plazas también fueron sede de brigadas del programa Lobos en tu Colonia, en coordinación con la UAdeC, como ocurrió en la plaza Skate de la colonia Saltillo 2000 y en la plaza Mirasierra Spurs.

Estas jornadas acercaron a la comunidad servicios como atención médica, medicamentos gratuitos, vacunación, orientación legal y atención para mascotas, ampliando así el uso de estos espacios más allá de lo recreativo.

Para este 2026, el Ayuntamiento proyecta intervenir 15 plazas más en diferentes sectores de la ciudad. Actualmente, ya se encuentran en proceso cinco espacios ubicados en La Madrid, Azteca, Virreyes, Maravillas y el ejido San Juan de la Vaquería.

En estos puntos se contempla la rehabilitación de banquetas, rampas, luminarias LED, juegos infantiles con pasto sintético y arbolado, con la intención de ampliar la red de espacios públicos recuperados y activados en la ciudad.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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