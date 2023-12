Tras 20 días de peligroso trayecto, Laura llega con su hija a la Frontera entre Coahuila y Texas

Laura, de 26 años, salió con su hija de seis años el pasado 6 de diciembre de una provincia venezolana que tuvo que abandonar debido a que la situación económica es cada vez más compleja, además de que los conflictos de las pandillas locales han puesto en peligro su vida.

“Yo estoy huyendo por una Banda que le llaman ‘Los Pacheca’. Amenazaron con violar a mi niña y a mí también”, dice.

Para su llegada a México, Laura ya atravesó selva, montaña, violaciones a sus derechos, delincuencia, y dice que el río Bravo es lo menos peligroso, pues existe una franja en los límites de Colombia y Panamá que es de temor absoluto, mejor conocida como “El Darién”.

“El trayecto más difícil fue la Selva. Por cada retén tienes que dar dinero porque si no te tocan, te revisan y te bajan, te violan. Mi miedo es ahora que me vayan a deportar o que no me puedo quedar después de tanto”, dice.

Su esposo ya la espera, se fue hace dos años por los mismos motivos y logró llegar al estado de Tennessee, debido a que la situación en Texas y su política en particular los ha vuelto criminales.

“Queremos hacer el bien, estar bien y no hacer lo malo. Trabajar, colaborar con su país”, dice.

Laura dejó a su familia, a su padre, a sus hermanos y a todos sus amigos con la incertidumbre de si será pronto que vuelva a verlos.

“Es muy fuerte y solo lo sabe quién lo vive”, dice Laura, quien se unió a otro grupo de hombres jóvenes migrantes para poder cruzar y que la ayudaran a cruzar a salvo a su hija.

La situación no parará en el futuro próximo, pues los mismos migrantes han informado que en trayecto se encuentran miles de personas más desplegadas a lo amplio de todo el país.

Entre el éxodo, hay personas venezolanas, hondureñas, colombianas, salvadoreñas, y se observan niños y bebés con sus madres, así como familias completas, mujeres, hombres jóvenes y adultos mayores.

En la franja entre Piedras Negras y Eagle Pass, ya hay un amplio despliegue de autoridades, helicópteros, aerobotes y un constante anuncio a través de un viejo altavoz que advierte a los migrantes que no serán considerados “legales” si realizan estos cruces.

Las organizaciones civiles estiman que la situación se pueda volver más compleja, debido a la reciente promulgación de una ley llamada “SB4” que hizo el gobernador de Texas, donde consideran delito con pena de cárcel el acto de ser migrante no regular y reincidir en su estado.