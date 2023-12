¿Has pedido posada en la vida real? Al menos 200 migrantes lo han hecho en Saltillo este año

Existe un éxodo en particular que desde hace cinco años está solicitando constantemente refugio en México, y ese es el de personas venezolanas quienes han informado ante las autoridades y las organizaciones que en su país no hay accesibilidad al sistema de salud, no hay recursos para trasladarse de un lado a otro, no hay empleo, no hay garantías de vida para personas opositoras al régimen, la delincuencia se ha agudizado por efecto dominó y las violaciones a los derechos humanos son permanentes.

Charlie Ramírez es un venezolano de 41 años que, en recientes días, llegó a Saltillo después de un largo trayecto por tierra cruzando gran parte de Latinoamérica con su familia y que, por su historia, podría ser un perfil sujeto a la declaración como refugiado.

La historia de Charlie comenzó al identificar la serie de fallas que, desde hace años, se ha vuelto el común en la queja social de los venezolanos.

“No hay trabajo, cerraron empresas, se fueron las empresas. Nos quedamos sin trabajo, sin alimentos, hubo muchos problemas en cuanto a la supervivencia en la calle. Se quedaron sin empleo las personas, salieron a robar y prácticamente es una persecución. Esta calidad de vida no es merecida para un ser humano y mi familia tomamos la decisión, con dos bebés, de salir del país”, indica.

Su viaje comenzó informándose sobre los riesgos que podrían tener en el camino, pero no se imaginó que la realidad pudiera ser tal vez peor, o que al menos las situaciones más temibles eran padecidas por miles de casos que le antecedieron en el camino.

“Hay mucha información en redes sociales; un porcentaje verdadero y otro que es mentira. Nos dicen que Migración nos va a detener, que van a violar a tu esposa, que en la selva te pueden matar, que van a robarte a los niños, etcétera. Muchas cosas que psicológicamente van a terminar con tu cerebro; sin embargo, el migrante sigue adelante”, dice.

Los migrantes que vienen desde este punto y atraviesan el sur de México pasan por la selva enfrentando riesgos naturales y, al salir de ella, empiezan a enfrentarse a personas que los extorsionan al querer pasar por su territorio. Se estima que el 80 por ciento de los migrantes que llegan hasta esta parte del país ya fueron víctimas de algún delito.

“Es pagar, o si no simplemente te pueden matar, te pueden desaparecer, quitarte a tus hijos, etcétera. Vienes deteriorado psicológicamente, y así es cuando pasas por Costa Rica, Nicaragua, y te dicen que te van a pasar por la montaña, y muchas personas están pasando por esta clase de cosas”, dice Charlie.

El desgaste y la baja de defensas que provocan largos trayectos en el frío, a la intemperie y en el techo de la bestia provocan además enfermedades que evidencian que los motivos de la salida de su país eran cuentos que se sometieron a un viaje peligroso y sin comodidad, o que al menos no había nada que perder.

“La misma policía te extorsiona o te dicen: te bajo y te van a deportar a tu país. Llegas sin un centavo aquí y muy enfermo, muchas enfermedades virales. Un adulto llega mal, imagínate un niño, han muerto embarazadas y abuelos. Es una supervivencia. O te quedas ahí y empiezas a morir mentalmente y luego básicamente o sigue adelante por tu vida y bueno, muchas personas quedaron en camino”, dice Charlie.

“Así como nosotros tomamos esa decisión, miles y miles de personas la están tomando de un tiempo para acá. De hecho, millas y millas de personas están tomando la decisión de un tiempo para aquí. En el camino vemos bebés, ancianos y personas con muletas prácticamente huyendo de las mismas causas”, concluye el joven de 41 años.