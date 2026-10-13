Tras alerta y señalamientos de acoso, padres de familia dejan las aulas vacías en el Colegio Edimburgo de Torreón

TORREÓN, COAH.- La preocupación por la seguridad de los estudiantes llevó a padres de familia del Colegio Edimburgo de Torreón a decidir no enviar a sus hijos a clases este martes 13 de octubre, luego de que salieran a la luz dos situaciones que involucran presuntas amenazas y señalamientos de acoso sexual contra alumnas de la institución.

La inconformidad se intensificó después de que trascendiera que un estudiante de quinto grado de primaria habría difundido una imagen en un grupo de mensajería de su salón, además de enviar mensajes intimidatorios de manera privada a algunos de sus compañeros.

La situación provocó alarma entre las familias y motivó la presencia de elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) en las instalaciones del colegio durante la mañana de este martes.

Aunque las amenazas fueron relacionadas con un arma, hasta ahora no existe confirmación de que el menor haya ingresado armado al plantel educativo.

De acuerdo con testimonios de padres de familia, la respuesta de los directivos consistió en suspender temporalmente al estudiante señalado, una medida que consideran insuficiente ante la gravedad de lo ocurrido.

Los inconformes también cuestionaron la falta de información oficial sobre el incidente y aseguraron que presuntamente se habría solicitado a otros alumnos evitar comentarios relacionados con las amenazas.

A esta situación se sumaron las denuncias que involucran a un exprofesor de Música, señalado por presuntas conductas de acoso sexual y tocamientos inapropiados contra varias estudiantes.