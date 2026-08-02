Bloquean vialidades por presunta negligencia médica en la Clínica 1 del IMSS de Saltillo

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Saltillo
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    Bloquean vialidades por presunta negligencia médica en la Clínica 1 del IMSS de Saltillo
    Familiares y amigos del joven lesionado bloquearon el acceso a la Clínica 1 del IMSS para exigir una investigación por la presunta negligencia médica. CORTESÍA
    Bloquean vialidades por presunta negligencia médica en la Clínica 1 del IMSS de Saltillo
    La familia del afectado aseguró que el traslado se autorizó únicamente después de realizar la movilización frente a la Clínica 1 del IMSS. CORTESÍA

Familiares de joven hospitalizado exigen atención especializada tras complicaciones severas en su estado de salud

Familiares y allegados a un joven de 25 años realizaron un bloqueo este domingo en las inmediaciones de la Clínica 1 del Seguro Social en Saltillo para protestar por una presunta negligencia médica.

La manifestación derivó de las severas complicaciones surgidas durante el internamiento del paciente en dicho nosocomio.

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De acuerdo con los denunciantes, el paciente ingresó la semana pasada por un diagnóstico de pancreatitis; sin embargo, durante su atención presentó una infiltración en la mano que agravó rápidamente su condición física.

Sabina Espinoza, madre del joven Juan Fernando Zepeda Espinoza, señaló que la falta de atención oportuna provocó un deterioro grave en las extremidades de su hijo, poniendo en riesgo la integridad del joven.

“El jueves en la tarde se le infiltraron. Si hubieras visto, se le necrosaron sus dedos, los trae todos negros y morados, y pues corre riesgo su mano”, denunció la madre de la víctima durante el traslado de urgencia.

$!La protesta se mantuvo mientras el paciente finalmente era trasladado a Monterrey para recibir atención especializada.
La protesta se mantuvo mientras el paciente finalmente era trasladado a Monterrey para recibir atención especializada. CORTESÍA

Ante el agravamiento del caso y tras múltiples peticiones negadas, los familiares exigieron el traslado del paciente a la Clínica 34 de la ciudad de Monterrey para ser valorado por el área de angiología.

“Yo le comentaba al Director que si no había la manera, porque ya habían hecho la petición a la (clínica) 34 y nos la negaron. Les dije que ya me había cansado de que me estuvieran negando cosas y de que me estuvieran diciendo que ahorita”, expresó.

Espinoza indicó que fue hasta que amenazaron con la movilización social cuando personal del área de Atención a Derechohabientes gestionó los trámites necesarios para concretar el viaje y la aplicación de un catéter central.

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Mientras el paciente era trasladado a Nuevo León, un grupo de familiares, vecinos y amigos permaneció a las afueras de la unidad médica en Saltillo realizando la protesta para exigir un alto a las malas prácticas.

“Tenemos la indignación de todo lo que se tuvo que haber evitado cuando yo se los estuve diciendo que le checaran su mano. Hay que ser empáticos, ahorita soy yo, pero al rato pueden ser ustedes”, concluyó.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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