Trasplante en IMSS Coahuila de células hematopoyéticas salvan vida de joven de 16 años

La joven padecía síndrome mielodisplásico de alto riesgo (estado previo a la leucemia), enfermedad rara que se presenta en menos del 4 por ciento de la población entre los padecimientos hemato-oncológicos y llegóal Hospital de Especialidades sumamente grave debido a que su cuerpo no tenía defensas; gracias al empeño del personal médico y a la alta tecnología con que se cuenta, ahora podrá llevar una vida normal.

TORREÓN, COAH.- Entre gritos de “sí se pudo”, este día egresó Michelle, jovencita de 16 años, originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua , quien se convirtió en la primera trasplantada de células progenitoras hematopoyéticas de la era post COVID en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71, del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Durante el procedimiento del trasplante la joven paciente permaneció totalmente aislada y su único contacto fue con el personal de enfermería que no salía del cubículo durante toda su jornada laboral.

Explicó que en la médula ósea se ubican las células madre que generan los glóbulos rojos, blancos y plaquetas. El síndrome mielodisplásico es una alteración en la producción de éstas, ya sea porque se fabrican pocas o porque son de mala calidad y surgen una serie de afectaciones en el organismo, porque no tiene elementos para defenderse de las enfermedades.

“A mí me apasiona esto. Es una motivación muy grande ver el resultado y saber que gracias al trabajo de todo el equipo las cosas salieron bien”, dijo la especialista en Enfermería Oncológica, Tania Patricia Portillo López, quien asistió a Michelle en el turno matutino.

DE GRANDE QUIERO SER ENFERMERA: MICHELLE

“En enero empecé a notar moretones y cambios en mi cuerpo que a mi mamá no se le hicieron normal. De Juárez me trajeron para acá, en abril pasé mi cumpleaños aquí, he sido positiva en todo y le echo ganas por las personas que quiero”, narró la joven de 16 años.

Dijo estar agradecida con su hermana que donó, le dio la vida y que hoy cumple años, “ella sabe que la quiero mucho y le doy gracias a ella y a todo el personal del Seguro Social, a la doctora Mayra y a mi enfermera Tania que la quiero como si fuera mi mamá”, destacó.

Michelle expuso que de grande le gustaría ser enfermera, porque ha visto todo el trabajo que realizan y lo bien que tratan a los niños.