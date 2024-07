Tribunal no ha notificado que municipio de Frontera perdió demandas por despido injustificado: Alcalde

Luego de que Alain Mendoza , abogado y ex jurídico del ayuntamiento de Frontera, informara que siete de 14 ex trabajadores de la administración municipal obtuvieron un laudo a su favor, el edil dijo que no se ha hecho oficial nada en el ayuntamiento.

TE PUEDE INTERESAR: Afirma abogado que Municipio de Frontera debe pagar 1.5 mdp a trabajadores por despido injustificado

Dijo que existe el rumor de que son ex empleados de confianza y no ex directores del municipio los que demandaron por despido injustificado y obtuvieron un fallo a su favor, sin embargo eso no se ha formalizado.

Expuso que como directores y funcionarios que tienen un puesto por elección popular, por ley, no reciben finiquito, aclaró que no pueden ser ex directores quienes hayan obtenido una resolución a su favor por parte del tribunal.

Piña Amaya expuso que en dado caso de recibirse alguna notificación oficial, el municipio va proceder en consecuencia.

“En caso de que se llegara a notificar, vería de manera legal hasta donde nos asiste la ley y qué podemos hacer en el tema”, señaló el Alcalde.

Finalmente consideró que las declaraciones del ex jurídico, y quien trabajó en la administración del ex alcalde Florencio Siller, son golpeteos para su persona.

TE PUEDE INTERESAR: Credinor demanda a cientos de sus socios; solicitaron créditos con facturas de AHMSA y ahora adeudan más de 800 mdp

“Eso que manejaron ayer fue hambre de protagonismo de gente que no tiene manera de construirse como persona, se agarran de cosas como esta. Todo es mediático, no se conoce de otra manera”, dijo.

PARA PONER EN CONTEXTO

Cabe señalar que Alain Mendoza dio a conocer que siete ex trabajadores del municipio de Frontera ganaron una demanda a la administración actual por despido injustificado y ahora un Tribunal de Conciliación y Arbitraje en Saltillo ha emitido un laudo donde le exige el pago de finiquitos y demás prestaciones a los afectados.